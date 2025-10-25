XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende steht vor der Tür – Zeit, den Controller zu laden und abzutauchen! Doch die Frage bleibt immer gleich, nur die Wochenenden ändern sich: Wohin zieht es euch dieses Mal?

  • Team Grusel: Ihr liebt Gänsehaut, Dunkelheit und Adrenalinschübe. Perfekt für den Shocktober-Monat – Horror-Games sind euer Ding!
  • Team Blockbuster: Ihr seid mitten im Actionrausch – vielleicht in Battlefield 6 oder einem anderen großen Hit, bei dem es ordentlich kracht.
  • Team Indie-Game: Ihr entdeckt lieber kleine Perlen wie den frischen Shadow-Drop Pacific Drive im Xbox Game Pass und genießt kreative Abwechslung.

Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende? Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!

  2. Economic 84905 XP Untouchable Star 2 | 25.10.2025 - 11:11 Uhr

    BO 6 , Gears 6, Tempest rising Skirmisch Runde auf der neuen Easy schwierigkeit

    0
  4. oldGamer 130075 XP Elite-at-Arms Bronze | 25.10.2025 - 11:46 Uhr

    Viel zu viele die BF 6 spielen, also werd ich wohl mal die ein oder andere Runde BO6 spielen umd die Zahlen hoch zu halten 🙂

    0

