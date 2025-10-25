XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht vor der Tür – Zeit, den Controller zu laden und abzutauchen! Doch die Frage bleibt immer gleich, nur die Wochenenden ändern sich: Wohin zieht es euch dieses Mal?
- Team Grusel: Ihr liebt Gänsehaut, Dunkelheit und Adrenalinschübe. Perfekt für den Shocktober-Monat – Horror-Games sind euer Ding!
- Team Blockbuster: Ihr seid mitten im Actionrausch – vielleicht in Battlefield 6 oder einem anderen großen Hit, bei dem es ordentlich kracht.
- Team Indie-Game: Ihr entdeckt lieber kleine Perlen wie den frischen Shadow-Drop Pacific Drive im Xbox Game Pass und genießt kreative Abwechslung.
Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende? Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!
Bf6 wird gezockt ✌️
BO 6 , Gears 6, Tempest rising Skirmisch Runde auf der neuen Easy schwierigkeit
Tempest Rising ist ne gute Idee. Müsste ich auch mal zu Ende spielen.
Bf6🦾🦾
Viel zu viele die BF 6 spielen, also werd ich wohl mal die ein oder andere Runde BO6 spielen umd die Zahlen hoch zu halten 🙂
GG
R6 & Alan Wake 2