XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht vor der Tür – Zeit, den Controller zu laden und abzutauchen! Doch die Frage bleibt immer gleich, nur die Wochenenden ändern sich: Wohin zieht es euch dieses Mal?

Ihr seid mitten im Actionrausch – vielleicht in Battlefield 6 oder einem anderen großen Hit, bei dem es ordentlich kracht. Team Indie-Game: Ihr entdeckt lieber kleine Perlen wie den frischen Shadow-Drop Pacific Drive im Xbox Game Pass und genießt kreative Abwechslung.

Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende? Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!