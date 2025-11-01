XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Es ist wieder Zeit, den Controller durchzuladen und die virtuellen Welten zu erkunden! Doch auch heute gibt es nur eine wichtige Frage: Was wird bei euch gezockt?
- Team Halloween & Horror: Ihr liebt Gänsehaut, dunkle Korridore und Schreckmomente. Perfekt für den Shocktober – nichts geht über ein gutes Horrorspiel im Dunkeln!
- Team Action-Blockbuster: Ihr greift zu Battlefield REDSEC oder anderen Adrenalinbomben – Explosionen, Teamplay und Nervenkitzel pur.
- Team Xbox Game Pass: Ihr lasst euch überraschen, was der Game Pass dieses Wochenende für euch bereithält – Hauptsache, neue Welten entdecken ohne Aufpreis!
Also, XboxDynasty-Community: Welchem Team gehört ihr dieses Wochenende an – Grusel, Geballer oder Game Pass?
Bf6 und später Bf6
Ich empfehle dir Battlefield 6! 😂
Expeditions am PC und Trials Rising auf der Xbox sind gerade am Start. Zwischendurch noch nen bissl Raceroom am PC.
tormented souls2 und alan wake2!
Team Xbox Gamepass tatsächlich
– Clair Obscure Expedition 33 (Bin jetzt bei der Malerin, was für ein Game, das 3te 10/10 Game dieses Jahr [neben KCDII/Hollow Knight Silksong], wahrscheinlich mein Game of the Year)
– Hollow Knight Silksong (Muss die letzte Melodie besorgen)
– The Outer Worlds 2 will ich noch beginnen
– Disco Elysium (Wollte ich immer einmal spielen, jetzt gerade für 13,99€ im Angebot, soll ja eines der besten Rollenspiele aller Zeiten sein, bin gespannt)
dark soul remastered
Dragon Quest 1&2 HD Remaster auf PC
Ich hoffe ich komme zu The Outer Worlds 2, ansonsten Power Wash Simulator 2 und Halls of Torment 👍