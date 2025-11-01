XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Es ist wieder Zeit, den Controller durchzuladen und die virtuellen Welten zu erkunden! Doch auch heute gibt es nur eine wichtige Frage: Was wird bei euch gezockt?

Team Halloween & Horror: Ihr liebt Gänsehaut, dunkle Korridore und Schreckmomente. Perfekt für den Shocktober – nichts geht über ein gutes Horrorspiel im Dunkeln!

Team Action-Blockbuster: Ihr greift zu Battlefield REDSEC oder anderen Adrenalinbomben – Explosionen, Teamplay und Nervenkitzel pur.

Team Xbox Game Pass: Ihr lasst euch überraschen, was der Game Pass dieses Wochenende für euch bereithält – Hauptsache, neue Welten entdecken ohne Aufpreis!

Also, XboxDynasty-Community: Welchem Team gehört ihr dieses Wochenende an – Grusel, Geballer oder Game Pass?