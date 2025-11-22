XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht vor der Tür – und wie immer stellt sich die wichtigste aller Fragen: Was zockt ihr diesmal?
Zur Auswahl stehen diese Woche einige spannende Spiele. Beispielsweise:
- The Berlin Apartment
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
- Moonlighter 2: The Endless Vault
- Total Chaos
- Silent Hill 2 Remake
- Outlaws + Handful of Missions: Remaster
- Dave the Diver
- Monsters are Coming! Rock & Road
- JDM: Japanese Drift Master
- Call of Duty: Black Ops 7 im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement?
Oder greift ihr zu etwas Altem, kramt einen richtigen Klassiker hervor oder stürzt euch in etwas Frisches aus dem Xbox Game Pass? Egal, welches Team ihr seid – lasst uns wissen, was bei euch dieses Wochenende läuft!
Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Wochenende? Sagt es uns in den Kommentaren und vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynaszy-User noch einen weiteren Geheimtipp von euch!
61 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die beiden Neuzugänge im Game Pass, CloverPit und der Horror Shocker Total Chaos.
Der soll wirklich übel sein, bin gespannt!
Ausserdem habe ich mir ein Far Cry aus UBI+ gezupft, das in Pink mit den Zwillingen. Far Cry 6 hat im Store so schlechte Bewertungen, das habe ich dann verworfen. Das wichtigste bei Far Cry TwinPink ist sowieso die Angel im Waffenrad! Denn Angeln geht immer!
Anno 117:Pax Romana