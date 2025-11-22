XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende steht vor der Tür – und wie immer stellt sich die wichtigste aller Fragen: Was zockt ihr diesmal?

Zur Auswahl stehen diese Woche einige spannende Spiele. Beispielsweise:

The Berlin Apartment

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Moonlighter 2: The Endless Vault

Total Chaos

Silent Hill 2 Remake

Outlaws + Handful of Missions: Remaster

Dave the Diver

Monsters are Coming! Rock & Road

JDM: Japanese Drift Master

Call of Duty: Black Ops 7 im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement?

Oder greift ihr zu etwas Altem, kramt einen richtigen Klassiker hervor oder stürzt euch in etwas Frisches aus dem Xbox Game Pass? Egal, welches Team ihr seid – lasst uns wissen, was bei euch dieses Wochenende läuft!

Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Wochenende? Sagt es uns in den Kommentaren und vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynaszy-User noch einen weiteren Geheimtipp von euch!