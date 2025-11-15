XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende rückt näher – höchste Zeit, die Konsole aufzudrehen! Doch womit verbringt ihr eure Gaming-Stunden diesmal?
- Call of Duty: Black Ops 7 im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement?
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin?
- Monster Hunter Stories?
- RENNSPORT?
- Sacred 2 Remaster
- Winter Burrow
- Anno 117: Pax Romana
- Dark Atlas: Infernum
- Ein alter Klassiker, den ihr mal wieder ausgrabt?
- Oder doch etwas ganz anderes?
Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Wochenende? Sagt es uns in den Kommentaren und vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynaszy-User noch einen weiteren Geheimtipp von euch!
Where winds meet
Werde mal MK1 starten 😅✌🏻 ne runde Halo, Revenge of the Savage Planet und Warhammer Spacemarine spielen. Zwischendurch ein paar platformer und eventuell noch Winter Burrow 😅✌🏻
Schmuddelwetter, da mache Ich es mir zu Hause gemütlich. Ich spiele das neue „Hyrule Warriors“, muß das 2. Hörspiel zu :“Die magischen Fälle der Peter Grsnt 2: Schwarzer Mond über Soho“ mp3 tauglich machen und möchte „Freaky Friday 1+2“ anschauen.
Sollte am Ende des Wochenendes dann noch etwas Zeit übrigbleiben möchte Ich in „Gran Turismo“, vor dem Update und DLC, noch etwas Spielgeld farmen.
Wie immer wird das Wochenende mal wieder viel zu kurz werden.