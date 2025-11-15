XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende rückt näher – höchste Zeit, die Konsole aufzudrehen! Doch womit verbringt ihr eure Gaming-Stunden diesmal?

Call of Duty: Black Ops 7 im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement?

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin?

Monster Hunter Stories?

RENNSPORT?

Sacred 2 Remaster

Winter Burrow

Anno 117: Pax Romana

Dark Atlas: Infernum

Ein alter Klassiker, den ihr mal wieder ausgrabt?

Oder doch etwas ganz anderes?

Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Wochenende? Sagt es uns in den Kommentaren und vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynaszy-User noch einen weiteren Geheimtipp von euch!