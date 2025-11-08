XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende steht vor der Tür – Zeit, den Controller zu schnappen und die Konsole anzuwerfen! Doch die große Frage ist: Wie verbringt ihr eure Gaming-Zeit?

Team Blockbuster: Ihr stürzt euch in die großen Titel – epische Storys, riesige Explosionen und Grafikpower pur.

Team Neues im Game Pass: Ihr liebt Abwechslung und entdeckt jedes Wochenende frische Spiele im Xbox Game Pass.

Team Immer das Gleiche: Warum etwas ändern, wenn's perfekt ist? Ihr bleibt eurem Lieblingsspiel treu – jede Session fühlt sich an wie nach Hause kommen.

Also, XboxDynasty-Community: Zu welchem Team gehört ihr dieses Wochenende und was wird bei euch gespielt?