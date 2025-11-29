XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende naht, die Konsole ist startklar – jetzt fehlt nur noch die große Entscheidung: Welches Game begleitet euch durch die freien Tage?
- Team Blockbuster: AAA-Titel mit epischer Story, fetten Explosionen oder Multiplayer-Action.
- Team Indie-Entdeckung: Kleine Perlen, kreative Ideen oder Shadow-Drops im Xbox Game Pass – Hauptsache Abwechslung!
- Team Klassiker: Alte Lieblinge, die nie aus der Mode kommen.
- Team Free-to-Play: Ob Fortnite, Call of Duty: Warzone oder Battlefield 6 REDSEC, hauptsache kostenlos.
- Team Spontan: Ihr entscheidet erst, sobald ihr die Konsole einschaltet – Überraschung garantiert!
Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Wochenende? Sagt es uns in den Kommentaren und vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynaszy-User noch einen weiteren Geheimtipp von euch!
Ich spiele A Plague Tale: Innocence, Banishers: Ghosts of New Eden & Dragon Quest II HD-2D Remake. 💚
Hell is us.
Ich nutze das 2XP Wochenende bei CoD und mit dem Töchterlein gibt es ein paar ruhige Stunden Planet Zoo
Kurzurlaub an der Nordsee .
Da fällt zocken aus.
Bischen Gears und BO6 Stakeout, beste Map der letzten Jahre hoffe kommt wieder separat in die Playlist
Guten morgen
Where winds meet und Bf6🥳🥳
Mittlerweile 92 Stunden in Wwm versenkt, richtig geiles Spiel.
Allen ein schönes WE
Ganz klar Banishers!
Echt gutes Spiel und mal etwas frisches vom Gameplay her! Auch stark dass es ne Trial davon gibt, was ich mir von jedem Spiel wünschen würde!