XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Team Blockbuster: AAA-Titel mit epischer Story, fetten Explosionen oder Multiplayer-Action.

Team Indie-Entdeckung: Kleine Perlen, kreative Ideen oder Shadow-Drops im Xbox Game Pass – Hauptsache Abwechslung!

Team Klassiker: Alte Lieblinge, die nie aus der Mode kommen.

Team Free-to-Play: Ob Fortnite, Call of Duty: Warzone oder Battlefield 6 REDSEC, hauptsache kostenlos.

Team Spontan: Ihr entscheidet erst, sobald ihr die Konsole einschaltet – Überraschung garantiert!

Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Wochenende? Sagt es uns in den Kommentaren und vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynaszy-User noch einen weiteren Geheimtipp von euch!