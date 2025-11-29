XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende naht, die Konsole ist startklar – jetzt fehlt nur noch die große Entscheidung: Welches Game begleitet euch durch die freien Tage?

  • Team Blockbuster: AAA-Titel mit epischer Story, fetten Explosionen oder Multiplayer-Action.
  • Team Indie-Entdeckung: Kleine Perlen, kreative Ideen oder Shadow-Drops im Xbox Game Pass – Hauptsache Abwechslung!
  • Team Klassiker: Alte Lieblinge, die nie aus der Mode kommen.
  • Team Free-to-Play: Ob Fortnite, Call of Duty: Warzone oder Battlefield 6 REDSEC, hauptsache kostenlos.
  • Team Spontan: Ihr entscheidet erst, sobald ihr die Konsole einschaltet – Überraschung garantiert!

Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Wochenende? Sagt es uns in den Kommentaren und vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynaszy-User noch einen weiteren Geheimtipp von euch!

  1. Vayne1986 21035 XP Nasenbohrer Level 1 | 29.11.2025 - 09:01 Uhr

    Ich spiele A Plague Tale: Innocence, Banishers: Ghosts of New Eden & Dragon Quest II HD-2D Remake. 💚

  3. Phex83 126820 XP Man-at-Arms Gold | 29.11.2025 - 09:04 Uhr

    Ich nutze das 2XP Wochenende bei CoD und mit dem Töchterlein gibt es ein paar ruhige Stunden Planet Zoo

  5. Economic 87505 XP Untouchable Star 4 | 29.11.2025 - 09:07 Uhr

    Bischen Gears und BO6 Stakeout, beste Map der letzten Jahre hoffe kommt wieder separat in die Playlist

  6. Teddofryo 81575 XP Untouchable Star 1 | 29.11.2025 - 09:10 Uhr

    Guten morgen

    Where winds meet und Bf6🥳🥳

    Mittlerweile 92 Stunden in Wwm versenkt, richtig geiles Spiel.

    Allen ein schönes WE

  7. BLACK 8z 102450 XP Profi User | 29.11.2025 - 09:10 Uhr

    Ganz klar Banishers!
    Echt gutes Spiel und mal etwas frisches vom Gameplay her! Auch stark dass es ne Trial davon gibt, was ich mir von jedem Spiel wünschen würde!

Hinterlasse eine Antwort