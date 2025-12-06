XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Was spielt ihr am Wochenende auf eurer Xbox, PlayStation, Switch oder am PC?

Team Xbox: Blockbuster, Game Pass, Klassiker – was läuft bei euch?

Blockbuster, Game Pass, Klassiker – was läuft bei euch? Team PlayStation: Exklusivhits oder das aktuelle Highlight?

Exklusivhits oder das aktuelle Highlight? Team Nintendo Switch: Couch-Modus, Handheld-Modus oder beides?

Couch-Modus, Handheld-Modus oder beides? Team PC: Alles von Ultra-Settings bis Indie-Perlen.

Alles von Ultra-Settings bis Indie-Perlen. Team „Ich probiere mich durch meinen Backlog“: Eine Mission ohne Ende.

Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Wochenende? Sagt es uns in den Kommentaren und vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynasty-User noch einen weiteren Geheimtipp von euch!