XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Was spielt ihr am Wochenende auf eurer Xbox, PlayStation, Switch oder am PC? Das Wochenende ist da – die Konsole steht bereit, die Controller sind geladen… aber noch wichtiger: Welcher Weihnachtssnack begleitet eure Gaming-Session?
- Team Lebkuchen – süß, würzig, perfekt für jede Quest.
- Team Glühwein – warm, weihnachtlich und vielleicht etwas gefährlich für Präzisionsschüsse.
- Team gebrannte Mandeln – knusprig, süß und sofort weg, bevor die Runde startet.
- Team Spekulatius – klassischer geht’s kaum.
- Team heiße Milch mit Honig – die gemütlichste Buff-Verstärkung des Winters.
- Team Kakao mit Schuss – für extra Mut in Horror-, Boss- oder Ranked-Matches.
Also, XboxDynasty-Community: Mit welchem Snack-Level startet ihr ins Wochenende – und was zockt ihr dazu?
Vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynasty-User noch einen weiteren Geheimtipp und einen leckeren Gaming-Snack von euch!
Bin noch immer mit Banisher beschäftigt, da ich jede Ecke und Winkel des Games absuche. Von der Kategorie her würde ich mich ins Team Lebkuchen gesellen.
Hitman weiter und Star Wars outlaws
Gotham Knights
Team ausschlafen und Diablo 4.
Werde CoD BO7 doppeltes XP Wochende zocken und noch etwas Hades 1, dazu bzw. nicht während des Zockens (!) gibt es Plätzchen und selbstgebackenen Mandel-Marzipan Stollen mit einer heißen Schokolade aus einem Kinderriegel mit einer Haube Sahne 😀,
Team smoken mit Freunden, aber leider ist die Sitzung schon voll, falls einer fragt. 😀
Schönes Wochenende!
Paar Runden Forza Motorsport und BO7. Dazwischen den ein oder anderen Lebkuchen.
Team Family: Wird wohl auf Lego Party hinauslaufen. Ist aber echt ganz nice das Game!