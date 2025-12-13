XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Was spielt ihr am Wochenende auf eurer Xbox, PlayStation, Switch oder am PC? Das Wochenende ist da – die Konsole steht bereit, die Controller sind geladen… aber noch wichtiger: Welcher Weihnachtssnack begleitet eure Gaming-Session?

Team Lebkuchen – süß, würzig, perfekt für jede Quest.

– süß, würzig, perfekt für jede Quest. Team Glühwein – warm, weihnachtlich und vielleicht etwas gefährlich für Präzisionsschüsse.

– warm, weihnachtlich und vielleicht etwas gefährlich für Präzisionsschüsse. Team gebrannte Mandeln – knusprig, süß und sofort weg, bevor die Runde startet.

– knusprig, süß und sofort weg, bevor die Runde startet. Team Spekulatius – klassischer geht’s kaum.

– klassischer geht’s kaum. Team heiße Milch mit Honig – die gemütlichste Buff-Verstärkung des Winters.

– die gemütlichste Buff-Verstärkung des Winters. Team Kakao mit Schuss – für extra Mut in Horror-, Boss- oder Ranked-Matches.

Also, XboxDynasty-Community: Mit welchem Snack-Level startet ihr ins Wochenende – und was zockt ihr dazu?

Vielleicht entdeckt so der eine oder andere XboxDynasty-User noch einen weiteren Geheimtipp und einen leckeren Gaming-Snack von euch!