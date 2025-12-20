XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Die letzten Tage vor Weihnachten sind angebrochen, der Backlog ruft und die freien Stunden werden kostbar. Jetzt interessiert uns:
Was spielt ihr am Wochenende vor Weihnachten auf eurer Xbox, PlayStation, Switch oder am PC?
- Team Weihnachts-Entspannung: Ruhige Games, Aufbau, Story oder Klassiker.
- Team Blockbuster: Noch schnell ein großes Abenteuer durchziehen.
- Team Multiplayer: Gemeinsam zocken, bevor der Familientrubel beginnt.
- Team Xbox Game Pass: Neues ausprobieren statt entscheiden.
- Team „Ich räume endlich meinen Backlog auf“: Ein guter Vorsatz, jedes Jahr aufs Neue – sogar an Weihnachten.
Also, XboxDynasty-Community: Womit verbringt ihr das Wochenende vor Weihnachten?
94 Kommentare
D IV aktuelle Season mal anschauen. Nebenbei Gears 5 und Power Wash 2, insofern es die Zeit erlaubt.
Forza Horizon 4 und nächste Woche geht es endlich los mit Kingdom Come: Deliverance II.😍
Dave the Diver
Einer der besten Spiele. Viel Spaß
Absolut 👍
Bin überrascht wie lang mich das Spiel schon beschäftigt und immer wieder neue Gebiete, Items und sogar Spielmechaniken eingesetzt.
Sogar Balatro ist integriert 🤩
Far Cry 6
Gestern ein bisschen bei Ghost of Yotei weitergemacht, eben noch eine Runde BF6.
Wahrscheinlich wieder nix 🫣😃
Mal gucke aufjedenfall WWM und Bf6 evtl. No fate oder Cosmic Invasion
Hatte zufällig die Chance günstig ein gebrauchtes Pokemon Purpur zu bekommen und spiele das aktuell, nachdem ich es vor allem auf Grund der Technik lange gemieden habe und auch irgendwie ungern finanziell unterstützen wollte.
Muss sagen mal abseits von der Technik macht es schon eine ganze Menge richtig und ich habe mehr Spaß damit, als ich erwartet hatte.
Heute noch unterwegs, aber ab morgen werde ich bis über den Jahreswechsel hoffentlich viel Zeit für die Xbox und einige Spiele haben.