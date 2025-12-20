XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Die letzten Tage vor Weihnachten sind angebrochen, der Backlog ruft und die freien Stunden werden kostbar. Jetzt interessiert uns:

Was spielt ihr am Wochenende vor Weihnachten auf eurer Xbox, PlayStation, Switch oder am PC?

Team Weihnachts-Entspannung: Ruhige Games, Aufbau, Story oder Klassiker.

Ruhige Games, Aufbau, Story oder Klassiker. Team Blockbuster: Noch schnell ein großes Abenteuer durchziehen.

Noch schnell ein großes Abenteuer durchziehen. Team Multiplayer: Gemeinsam zocken, bevor der Familientrubel beginnt.

Gemeinsam zocken, bevor der Familientrubel beginnt. Team Xbox Game Pass: Neues ausprobieren statt entscheiden.

Neues ausprobieren statt entscheiden. Team „Ich räume endlich meinen Backlog auf“: Ein guter Vorsatz, jedes Jahr aufs Neue – sogar an Weihnachten.

Also, XboxDynasty-Community: Womit verbringt ihr das Wochenende vor Weihnachten?