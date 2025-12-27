XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Die letzten Tage vor dem neuen Jahr sind angebrochen, der Backlog ruft und die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum hatten hoffentlich auch ein paar Überraschungen parat. Doch heute interessiert uns:

Was spielt ihr am Wochenende vor eurer Xbox, PlayStation, Switch oder am PC?

Team Entspannung: Ruhige Games, Aufbau, Story oder Klassiker.

Team Blockbuster: Noch schnell ein großes Abenteuer durchziehen.

Team Multiplayer: Gemeinsam zocken, bevor der Familientrubel beginnt.

Team Xbox Game Pass: Neues ausprobieren statt entscheiden.

Team „Ich räume endlich meinen Backlog auf": Ein guter Vorsatz, jedes Jahr aufs Neue.

Team Achievement Hunter: Hauptsache Gamerscore und die 1000 voll.

Also, XboxDynasty-Community: Womit verbringt ihr das Wochenende?