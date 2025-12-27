XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Die letzten Tage vor dem neuen Jahr sind angebrochen, der Backlog ruft und die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum hatten hoffentlich auch ein paar Überraschungen parat. Doch heute interessiert uns:
Was spielt ihr am Wochenende vor eurer Xbox, PlayStation, Switch oder am PC?
- Team Entspannung: Ruhige Games, Aufbau, Story oder Klassiker.
- Team Blockbuster: Noch schnell ein großes Abenteuer durchziehen.
- Team Multiplayer: Gemeinsam zocken, bevor der Familientrubel beginnt.
- Team Xbox Game Pass: Neues ausprobieren statt entscheiden.
- Team „Ich räume endlich meinen Backlog auf“: Ein guter Vorsatz, jedes Jahr aufs Neue.
- Team Achievement Hunter: Hauptsache Gamerscore und die 1000 voll.
Also, XboxDynasty-Community: Womit verbringt ihr das Wochenende?
Mein Finger zuckt gerade über Dave the Diver…ich denke ich werde es mal kaufen und antesten
Werde Big Trouble in Little Chimney weiter spielen un ein paar platformer 😅✌🏻 vielleicht ein paar Runden COD und Halo