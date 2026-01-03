XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Was spielt ihr im neuen Jahr am Wochenende? Ein neues Jahr beginnt, die Vorsätze sind frisch – und der Gaming-Backlog natürlich immer noch riesig. Jetzt interessiert uns:
- Team Neustart: Neues Spiel, neues Abenteuer, neues Jahr.
- Team Backlog: Endlich die angefangenen Games zu Ende spielen.
- Team Multiplayer: Ranked, Koop oder einfach gemeinsam reinstarten.
- Team Klassiker: Bewährte Favoriten gehen immer – auch 2026.
- Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus oder spontane Entdeckungen.
Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Gaming-Jahr?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mach jeden Tag ein Paragon Level in Diablo und dann spiele ich street Fighter 6 weiter die world Tour bald durch. Hoffe packe das bis Ende von meinem Urlaub
Hab mir die Deluxe Version von Stalker 2 zugelegt, bin aber eigentlich noch versorgt 🙄
Von der Beschreibung her wohl Klassiker.
Bin aktuell wieder Annoholiker und spiele es so oft es geht 😕
Wieder Motorfest, Arkham asylum und Bloodshed.
Heute morgen schon in der früh weiter Kleinlinge in RayMan Legend gerettet.
Hab jetzt nur noch eine Handvoll Level (Gemälde) zu meistern, teils die Level die in unter 40 Sekunden abgeschlossen werden müssen und die alternativen schweren Musik-Level.
Eigendlich nicht mehr viel aber ich fürchte der Schwierigkeitsgrad zieht jetzt noch mal deutlich an.
Alle Achievements werden es dieses mal leider nicht mehr 🙁 Ubisoft hat leider die Server abgeschalten… somit gibts keine täglichen Herrausforderungen mehr.
RayMan Legend hab ich damit glaub auf jeder Plattform zu 100% durch, außer auf den Sony Kisten. Einfach Top Plattformer und besser als jedes Mario Game meiner Meinung nach.
Zurzeit Lost Records: Bloom & Rage, dazu versuchen die ein oder andere Lvl 5 Waffenherausforderung bei Deep Rock Galactic Survivor zu schaffen.
The Outer Worlds 2
Ich hoffe Guardians of the Galaxy beenden zu können…