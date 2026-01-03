XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Was spielt ihr im neuen Jahr am Wochenende? Ein neues Jahr beginnt, die Vorsätze sind frisch – und der Gaming-Backlog natürlich immer noch riesig. Jetzt interessiert uns:

Team Neustart: Neues Spiel, neues Abenteuer, neues Jahr.

Team Backlog: Endlich die angefangenen Games zu Ende spielen.

Team Multiplayer: Ranked, Koop oder einfach gemeinsam reinstarten.

Team Klassiker: Bewährte Favoriten gehen immer – auch 2026.

Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus oder spontane Entdeckungen.

Also, XboxDynasty-Community: Womit startet ihr ins Gaming-Jahr?