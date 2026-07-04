XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende und wer genießt dabei seine Disc im Laufwerk?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende ist da – und damit jede Menge Zeit zum Zocken. Neue Releases, Game Pass, Free Play Days oder doch endlich der Backlog? Die Auswahl war selten größer.

Und trotzdem passiert es immer wieder: Eigentlich wollte man nur kurz ein Spiel starten – und plötzlich ist das halbe Wochenende vorbei.

Jetzt seid ihr dran: Welches Spiel fesselt euch aktuell so sehr, dass ihr kaum noch aufhören könnt?

Was spielt ihr am Wochenende?

Team Blockbuster: AAA oder nichts.

AAA oder nichts. Team Abo-Games: Game Pass regelt.

Game Pass regelt. Team Multiplayer: Die Rangliste wartet.

Die Rangliste wartet. Team Klassiker: Die alten Spiele bleiben die besten.

Die alten Spiele bleiben die besten. Team Backlog: Diesmal wird wirklich aufgeräumt.

Diesmal wird wirklich aufgeräumt. Team Free Play Days: Erst testen, dann entscheiden.

Erst testen, dann entscheiden. Team Indie: Klein, kreativ und unterschätzt.

Klein, kreativ und unterschätzt. Team Achievemnt-Hunter: Egal, hauptsache die 1000 ist sicher.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell – Disc oder Digital?