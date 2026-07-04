XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende und wer genießt dabei seine Disc im Laufwerk?

Das Wochenende ist da – und damit jede Menge Zeit zum Zocken. Neue Releases, Game Pass, Free Play Days oder doch endlich der Backlog? Die Auswahl war selten größer.
Und trotzdem passiert es immer wieder: Eigentlich wollte man nur kurz ein Spiel starten – und plötzlich ist das halbe Wochenende vorbei.
Jetzt seid ihr dran: Welches Spiel fesselt euch aktuell so sehr, dass ihr kaum noch aufhören könnt?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: AAA oder nichts.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt.
- Team Multiplayer: Die Rangliste wartet.
- Team Klassiker: Die alten Spiele bleiben die besten.
- Team Backlog: Diesmal wird wirklich aufgeräumt.
- Team Free Play Days: Erst testen, dann entscheiden.
- Team Indie: Klein, kreativ und unterschätzt.
- Team Achievemnt-Hunter: Egal, hauptsache die 1000 ist sicher.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell – Disc oder Digital?
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56 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da ich weiterhin Switch zocken
werde : Team Modul 😀
Team Indie mit Echoes of the End und Team Achievement-Hunter. 39 Spiele haben bei mir ein Achievement Update erhalten. Bin bald 39.000 Gamerscore reicher🤣🤣🤣
Was bitte is ne disc? Meine series x hat sowas noch nie gesehen. Ich spiele forza horizon 6 und car mechanic simulator 21. Aber heute werde ich in reallife den Grill simulator anwerfen.
Forza Horizon 6 und nichts weiter, natürlich Digital.
Spiele The legend of Heroes weiter.
Echt krass wie diese Reihe nie ihren Spaß verliert