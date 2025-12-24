XboxDynasty: Was spielt ihr an Weihnachten und über die Feiertage?

7 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht

Weihnachten ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand, und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch gespielt?

Die Geschenke werden später ausgepackt, das Essen wird üppig und danach bleibt hoffentlich Zeit zum Zocken.

Jetzt interessiert uns: Was spielt ihr an Weihnachten und über die Feiertage?

  • Team Entspannt: Ruhige Spiele, Story-Games oder gemütliche Aufbau-Titel.
  • Team Blockbuster: Große Abenteuer, lange Sessions und viel Fortschritt.
  • Team Multiplayer: Gemeinsam mit Freunden oder Familie zocken.
  • Team Klassiker: Alte Lieblinge, die jedes Jahr wieder laufen.
  • Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus oder spontane Downloads.
  • Team Weihnachtspause: Keine Videospiele an Weihnachten.

Also, XboxDynasty-Community: Welche Spiele begleiten euch durch die Feiertage?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HakunaTraumata 112240 XP Scorpio King Rang 1 | 24.12.2025 - 18:05 Uhr

    Gt7 mit vr2
    Project Motor Racing
    Arc Raiders
    Flug Simulator
    Bowling 2026
    Grid Autosport

    0
  2. Vayne1986 26575 XP Nasenbohrer Level 3 | 24.12.2025 - 18:06 Uhr

    Mass Effect Andromeda, Hogwarts Legacy & Dragon Quest II HD-2D Remake. 💚

    Frohe Weihnachten. 🎄

    0
  3. Lord Maternus 357985 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 24.12.2025 - 18:07 Uhr

    Catherine auf der Switch und auf der Xbox gibt es Danganronpa 2, Cassette Beasts und Maniac.

    0
  5. Khaabel 36525 XP Bobby Car Raser | 24.12.2025 - 18:07 Uhr

    Also ich werde das Winter Event in Division 2 weiterspielen und dort noch ein paar Geschenke sammeln.

    0
  6. de Maja 315835 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.12.2025 - 18:09 Uhr

    Gar nicht, hab zwar heute frei aber das nutze ich anderweitig, ansonsten bin ich ab morgen bis Silvester arbeiten, da hab ich keinen Bock zum zocken.

    0
  7. Katanameister 278020 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.12.2025 - 18:21 Uhr

    Team Xbox Edelpass, CoD Black Ops 7, Hades 1, Mortal Kombat 1 und vielleicht schaue ich noch in Warhammer Vermintide 2 rein.

    0

Hinterlasse eine Antwort