XboxDynasty: Was spielt ihr an Weihnachten und über die Feiertage?

Weihnachten ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand, und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch gespielt?

Die Geschenke werden später ausgepackt, das Essen wird üppig und danach bleibt hoffentlich Zeit zum Zocken.

Jetzt interessiert uns: Was spielt ihr an Weihnachten und über die Feiertage?

Team Entspannt: Ruhige Spiele, Story-Games oder gemütliche Aufbau-Titel.

Team Blockbuster: Große Abenteuer, lange Sessions und viel Fortschritt.

Team Multiplayer: Gemeinsam mit Freunden oder Familie zocken.

Team Klassiker: Alte Lieblinge, die jedes Jahr wieder laufen.

Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus oder spontane Downloads.

Team Weihnachtspause: Keine Videospiele an Weihnachten.

Also, XboxDynasty-Community: Welche Spiele begleiten euch durch die Feiertage?