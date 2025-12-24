XboxDynasty: Was spielt ihr an Weihnachten und über die Feiertage?

Die Geschenke werden später ausgepackt, das Essen wird üppig und danach bleibt hoffentlich Zeit zum Zocken.
Jetzt interessiert uns: Was spielt ihr an Weihnachten und über die Feiertage?
- Team Entspannt: Ruhige Spiele, Story-Games oder gemütliche Aufbau-Titel.
- Team Blockbuster: Große Abenteuer, lange Sessions und viel Fortschritt.
- Team Multiplayer: Gemeinsam mit Freunden oder Familie zocken.
- Team Klassiker: Alte Lieblinge, die jedes Jahr wieder laufen.
- Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus oder spontane Downloads.
- Team Weihnachtspause: Keine Videospiele an Weihnachten.
Also, XboxDynasty-Community: Welche Spiele begleiten euch durch die Feiertage?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gt7 mit vr2
Project Motor Racing
Arc Raiders
Flug Simulator
Bowling 2026
Grid Autosport
Mass Effect Andromeda, Hogwarts Legacy & Dragon Quest II HD-2D Remake. 💚
Frohe Weihnachten. 🎄
Catherine auf der Switch und auf der Xbox gibt es Danganronpa 2, Cassette Beasts und Maniac.
Metroid Prime 4 sofern ich die Zeit finde und evtl Star Wars Outlaws
Also ich werde das Winter Event in Division 2 weiterspielen und dort noch ein paar Geschenke sammeln.
Gar nicht, hab zwar heute frei aber das nutze ich anderweitig, ansonsten bin ich ab morgen bis Silvester arbeiten, da hab ich keinen Bock zum zocken.
Team Xbox Edelpass, CoD Black Ops 7, Hades 1, Mortal Kombat 1 und vielleicht schaue ich noch in Warhammer Vermintide 2 rein.