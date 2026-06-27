XboxDynasty: Was spielt ihr bei der Sommerhitze am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende startet – und die Gaming-Auswahl ist größer denn je. Neue Releases, Game-Pass-Highlights, frische Betas und ein Backlog, der eigentlich längst besiegt sein sollte.

Und trotzdem passiert jedes Mal dasselbe: Man startet „nur kurz“ ein Spiel – und plötzlich ist das ganze Wochenende weg.

Jetzt interessiert uns: Welches Spiel hat euch aktuell komplett im Griff und lässt euch einfach nicht mehr los?

Was spielt ihr am Wochenende?

Team Blockbuster : Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.

: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage. Team Abo-Games : Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?

: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu? Team Multiplayer : Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.

: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt. Team Klassiker : Früher war sowieso alles besser. Punkt.

: Früher war sowieso alles besser. Punkt. Team Backlog : Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.

: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher. Team Free Play Days : Kostenlos testen und danach wieder vergessen.

: Kostenlos testen und danach wieder vergessen. Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?