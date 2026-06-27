XboxDynasty: Was spielt ihr bei der Sommerhitze am Wochenende?

Das Wochenende startet – und die Gaming-Auswahl ist größer denn je. Neue Releases, Game-Pass-Highlights, frische Betas und ein Backlog, der eigentlich längst besiegt sein sollte.
Und trotzdem passiert jedes Mal dasselbe: Man startet „nur kurz“ ein Spiel – und plötzlich ist das ganze Wochenende weg.
Jetzt interessiert uns: Welches Spiel hat euch aktuell komplett im Griff und lässt euch einfach nicht mehr los?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?
- Team Multiplayer: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.
- Team Klassiker: Früher war sowieso alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen und danach wieder vergessen.
- Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
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19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts und am See abkühlen.
See ist doch auch ne Affenhitze , ich bin an einem kleinen Fluss im Wald, der hat noch Schnee Schmelzwasser 🥶 par Km ab der Quelle schöne 22 -23 Grad im Wasser heute Nachmittag
Wahrscheinlich nichts,eher draußen im Pool chillen 😎🦾
vielleicht ein wenig Control oder Assassins Creed Shadow. Mal schauen ob ich wegen der Hitze Lust habe. Am Abend grillen und WM
FH6
Crimson Desert
FM (mit meinem Wheel testen)
Dirt 5 (Story beenden)
Bathamons Fluch 5
GTA6 😉 (wenn die Vorbestellung heute ankommt 🤭)
Auf der Couch chillen und ein paar Tonnen Eis verputzen
Zocke erst ab 21:30 am hitzigen Tag bin ich in der kühlen Biberhöle
Call of the Elder Gods. Vielleicht schaffe ich es, das Spiel dieses Wochenende noch zu beenden.
Abyssus wollte ich mir auch noch anschauen.
Bei allem natürlich den Ventilator nicht vergessen 🥵
Helldivers 2 und Star Wars Outlaws sind gerade meine Favs. Zwischenurch ev. noch etwas Battlefield Hardline Story