XboxDynasty: Was spielt ihr heute am Feiertag?

Feiertag = endlich Zeit zum Zocken. Keine Termine, kein Stress – nur Konsole, PC und die große Frage: Was landet heute wirklich auf dem Bildschirm?
Was spielt ihr am Feiertag?
- Team Story-Game: Heute wird die Kampagne durchgezogen
- Team Multiplayer: Online-Grind mit Freunden
- Team Open World: Einfach abschalten und erkunden
- Team Game Pass: Alles Neue direkt ausprobieren
- Team Backlog: Alte Spiele endlich weiterspielen
- Team Chill: Nur entspannen und ein bisschen zocken
- Team neues Game: Gerade gekauft, also muss es gezockt werden
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr heute am Feiertag?
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55 Kommentare AddedMitdiskutieren
Team: Ich habe garkein Feiertag! ^^