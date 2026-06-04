XboxDynasty: Was spielt ihr heute am Feiertag?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Feiertag = endlich Zeit zum Zocken. Keine Termine, kein Stress – nur Konsole, PC und die große Frage: Was landet heute wirklich auf dem Bildschirm?

Was spielt ihr am Feiertag?

Team Story-Game: Heute wird die Kampagne durchgezogen

Heute wird die Kampagne durchgezogen Team Multiplayer: Online-Grind mit Freunden

Online-Grind mit Freunden Team Open World: Einfach abschalten und erkunden

Einfach abschalten und erkunden Team Game Pass: Alles Neue direkt ausprobieren

Alles Neue direkt ausprobieren Team Backlog: Alte Spiele endlich weiterspielen

Alte Spiele endlich weiterspielen Team Chill: Nur entspannen und ein bisschen zocken

Nur entspannen und ein bisschen zocken Team neues Game: Gerade gekauft, also muss es gezockt werden

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr heute am Feiertag?