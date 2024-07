XboxDynasty: Was war das Beste an der Xbox 360 Konsole?

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage, möchten wir von euch wissen: Was war das Beste an der Xbox 360 Konsole?

Der Xbox 360 Marktplatz schließt morgen für immer die Pforten und wir möchten mit euch in Erinnerungen schwelgen. Also, was war das Beste an der Xbox 360 Konsole?

Was hat die Hardware für euch besonders gemacht und was war ein geniales Feature, was ihr lieben gelernt habt?

Also macht auch heute in einer neuen Community-Umfrage mit und beantwortet die Frage:

Was war das Beste an der Xbox 360?

Postet in den Kommentaren, was ihr dieses Wochenende spielen werdet, schließt euch mit anderen zusammen und diskutiert mit der Community über ihre Auswahl.