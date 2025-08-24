XboxDynasty: Was war euer zuletzt gespieltes Spiel?

Ihr habt den Controller zur Seite gelegt, die Konsole schnurrt aus – und jetzt wollen wir’s wissen:
Welches Spiel lief bei euch zuletzt in der Konsole?
War es ein epischer Bosskampf, eine schnelle Runde Multiplayer, ein gemütlicher Open-World-Spaziergang – oder doch „nur kurz“ ein Indie aus dem Game Pass, der euch dann stundenlang festgehalten hat?
Teilt es mit uns in den Kommentaren – vielleicht bringt ihr den anderen gleich die nächste Zock-Idee für heute am Sonntagabend.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Umfrage ist zu der Frage, was spielst du am Wochenende, fast gleich 😅
Ich zähl hier mal alle Games auf die ich dieses Jahr beendet hab.
– Das war das Geschicklichkeitsspiel Snake Pass.
– der Überraschungshit Claire Obscure
– der Endgame Egoshooter Terminator Resistence, richtig gut und atmosphärisch
– South of Midnight
– Fire Girl: Hack‘n Slash ! Was für ein absurder Titel 😅 spielt das!
– ein Point and Click Adventure mit 18er Rating, Fran Bow
– Under the Waves, schönes entspanntes Game
Zudem gab es noch einige Games die ich abgebrochen hab.
Ich habe gestern mit Black Myth: Wukong gestartet und die ersten Bosse gelegt 💪.