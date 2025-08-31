XboxDynasty: Was war euer zuletzt gespieltes Spiel?

Ihr habt den Controller zur Seite gelegt, die Konsole schnurrt aus – und jetzt wollen wir’s wissen:

Welches Spiel lief bei euch zuletzt in der Konsole?

War es ein epischer Bosskampf, eine schnelle Runde Multiplayer, ein gemütlicher Open-World-Spaziergang – oder doch „nur kurz“ ein Indie aus dem Game Pass, der euch dann stundenlang festgehalten hat?

Teilt es mit uns in den Kommentaren – vielleicht bringt ihr den anderen gleich die nächste Zock-Idee für heute am Sonntagabend.

  2. Vayne1986 13100 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 31.08.2025 - 07:09 Uhr

    Dead Space 2 gestern durchgespielt. War nochmals kranker als der erste. 😬

    Metal Gear Solid Delta Snake Eater macht aktuell richtig Spaß und sieht alles so schön aus. ♥️

  3. RS85 80920 XP Untouchable Star 1 | 31.08.2025 - 07:31 Uhr

    Das war bei mir Gears of War: Reloaded 🥰vor paar tagen🎮😎👌.

  4. xS1NN3Dx 5815 XP Beginner Level 3 | 31.08.2025 - 07:49 Uhr

    Fifa. Mir fehlt irgendwie grad die Konzentration für krasseres. Ich hoffe das ändert sich bis BF6. Als alter BF Veteran freue ich mich drauf, wieder ein gutes BF zu zocken.

  6. de Maja 293635 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 31.08.2025 - 08:09 Uhr

    GoW Reloaded angezockt aber zündet einfach nicht mehr in der dritten Generation des Spiels.

