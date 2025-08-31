XboxDynasty: Was war euer zuletzt gespieltes Spiel?

Ihr habt den Controller zur Seite gelegt, die Konsole schnurrt aus – und jetzt wollen wir’s wissen:
Welches Spiel lief bei euch zuletzt in der Konsole?
War es ein epischer Bosskampf, eine schnelle Runde Multiplayer, ein gemütlicher Open-World-Spaziergang – oder doch „nur kurz“ ein Indie aus dem Game Pass, der euch dann stundenlang festgehalten hat?
Teilt es mit uns in den Kommentaren – vielleicht bringt ihr den anderen gleich die nächste Zock-Idee für heute am Sonntagabend.
Cyberpunk 2077. Hab noch offene Aufträge in Night City
Dead Space 2 gestern durchgespielt. War nochmals kranker als der erste. 😬
Metal Gear Solid Delta Snake Eater macht aktuell richtig Spaß und sieht alles so schön aus. ♥️
Dead Space 2 ❤️
Das war bei mir Gears of War: Reloaded 🥰vor paar tagen🎮😎👌.
Fifa. Mir fehlt irgendwie grad die Konzentration für krasseres. Ich hoffe das ändert sich bis BF6. Als alter BF Veteran freue ich mich drauf, wieder ein gutes BF zu zocken.
Gears of war reloaded.
MGS∆ gestern Abend, und jetzt geht’s weiter 😀
GoW Reloaded angezockt aber zündet einfach nicht mehr in der dritten Generation des Spiels.