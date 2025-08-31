XboxDynasty: Was war euer zuletzt gespieltes Spiel?

Ihr habt den Controller zur Seite gelegt, die Konsole schnurrt aus – und jetzt wollen wir’s wissen:

Welches Spiel lief bei euch zuletzt in der Konsole?

War es ein epischer Bosskampf, eine schnelle Runde Multiplayer, ein gemütlicher Open-World-Spaziergang – oder doch „nur kurz“ ein Indie aus dem Game Pass, der euch dann stundenlang festgehalten hat?

Teilt es mit uns in den Kommentaren – vielleicht bringt ihr den anderen gleich die nächste Zock-Idee für heute am Sonntagabend.