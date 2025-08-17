XboxDynasty: Was war euer zuletzt gespieltes Spiel?

Seid ehrlich – war es ein epischer Ritt durch die Open-World von Starfield oder doch nur die zehnte Runde Minecraft, weil ihr immer noch versucht, ein Dach hinzubekommen, das nicht wie ein schiefer Schuhkarton aussieht?

Vielleicht habt ihr in Call of Duty: Black Ops 6 mal wieder eure K/D ruiniert, weil ihr „nur kurz“ was trinken wolltet und dann vom Gegner-Team gegrüßt wurdet wie bei einem Überraschungsbesuch der Schwiegermutter? Oder ihr habt in EA SPORTS FC 25 wieder mal gelernt, dass euer Controller erstaunlich weit fliegen kann?

Egal, ob AAA-Blockbuster, Indie-Perle oder Retro-Klassiker aus dem Xbox Game Pass – wir wollen es wissen:

Was war euer zuletzt gespieltes Spiel?

Und ganz wichtig: Hat es euch in den Wahnsinn oder ins Gamer-Paradies geführt? Haut euer zuletzt gespieltes Spiel in die Kommentare, teilt eure letzten Gaming-Erlebnisse mit der Community – und keine Sorge, hier wird niemand verurteilt, wenn die Antwort Barbie: Das Freundschaftsprojekt lautet. (Okay, vielleicht ein bisschen.)