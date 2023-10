XboxDynasty: Welche Games spielt ihr dieses Wochenende?

Endlich ist das Wochenende da! Doch was wird gespielt? Stürzt ihr euch in Assassin’s Creed Mirage in ein neues Abenteuer oder stellt ihr neue Rundenrekorde mit Forza Motorsport 2023 Premium auf? Vielleicht geht es auch in Starfield oder einem ganz anderen Spiel weiter?

Also fackelt nicht länger und postet in die Kommentare, was ihr dieses Wochenende alles spielen werdet und diskutiert mit anderen aus der Community über ihre Auswahl.