XboxDynasty: Welche Games spielt ihr dieses Wochenende?

Autor:, in / XboxDynasty

Das Wochenende steht vor der Tür, die Konsole ist auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Die Woche ist geschafft und die Konsole wartet schon auf euch.

Doch was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Xbox? Bestreitet ihr weiter euer Abenteuer in Starfield, prügelt euch durch Mortal Kombat 1 oder habt ein anderes Spiel auf dem Plan?

Postet in die Kommentare, was ihr dieses Wochenende spielen werdet und diskutiert mit anderen aus der Community über ihre Auswahl.