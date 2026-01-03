XboxDynasty: Welche Gaming-Franchise sollte 2026 wiederbelebt werden?

32 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht

Macht mit bei einer neuen XboxDynasty Community Diskussionsrunde: Welche Gaming-Franchise sollte 2026 wiederbelebt werden?

Viele legendäre Reihen schlummern seit Jahren im Dornröschenschlaf – dabei schreit die Community nach einem Comeback. Jetzt seid ihr gefragt:

  • Alte Xbox-Klassiker: Banjo-Kazooie, Viva Piñata, Project Gotham Racing, Kameo: Elements of Power
  • Action-Legenden: Splinter Cell, F.E.A.R., Spec Ops: The Line
  • Shooter & Sci-Fi: Perfect Dark (aua), Timesplitters, Resistance
  • RPG-Perlen: Lost Odyssey, Blue Dragon, Jade Empire, Deus Ex Human Revolution
  • Oder etwas ganz anderes: Nennt euer Wunsch-Franchise!

Also, XboxDynasty-Community: Welche Reihe hätte 2026 ein großes Comeback mehr als verdient?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

32 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Bensche 57870 XP Nachwuchsadmin 8+ | 03.01.2026 - 13:00 Uhr

    Hier wurden ja schon viele tolle Games genannt. Syphon Filter fand ich damals u. a. echt cool.

    1
  3. Toxic Growler 23770 XP Nasenbohrer Level 2 | 03.01.2026 - 13:05 Uhr

    Destruction Derby und Eternal Sonata fallen mir sofort ein.
    Ein super live Arcade Spiel war 1 Gegen 100 , das wünsch ich mir auch wieder zurück.

    0
  5. pdm 6140 XP Beginner Level 3 | 03.01.2026 - 13:07 Uhr

    Project Gotham Racing, da hat Activision die Rechte

    0
  7. Gibi 700 XP Neuling | 03.01.2026 - 13:29 Uhr

    Project Gotham Racing war ein Racing-Game, das ich mir für die Xbox Series X wirklich zurückwünschen würde. Allein der Gedanke daran weckt so viele echte Xbox-Erinnerungen.
    Damals wurden Spiele noch mit spürbarer Leidenschaft entwickelt – etwas, das man bei vielen heutigen Titeln (mit ein paar Ausnahmen) leider vermisst. 😫

    Darum wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, Project Gotham Racing neu zu starten.
    Mit moderner Technik, aber derselben Seele wie früher.

    0

Hinterlasse eine Antwort