XboxDynasty: Welche Gaming-Franchise sollte 2026 wiederbelebt werden?

Macht mit bei einer neuen XboxDynasty Community Diskussionsrunde: Welche Gaming-Franchise sollte 2026 wiederbelebt werden?

Viele legendäre Reihen schlummern seit Jahren im Dornröschenschlaf – dabei schreit die Community nach einem Comeback. Jetzt seid ihr gefragt:

Alte Xbox-Klassiker: Banjo-Kazooie, Viva Piñata, Project Gotham Racing, Kameo: Elements of Power

Action-Legenden: Splinter Cell, F.E.A.R., Spec Ops: The Line

Shooter & Sci-Fi: Perfect Dark (aua), Timesplitters, Resistance

RPG-Perlen: Lost Odyssey, Blue Dragon, Jade Empire, Deus Ex Human Revolution

Oder etwas ganz anderes: Nennt euer Wunsch-Franchise!

Also, XboxDynasty-Community: Welche Reihe hätte 2026 ein großes Comeback mehr als verdient?