XboxDynasty: Welche Gaming-Franchise sollte 2026 wiederbelebt werden?

Viele legendäre Reihen schlummern seit Jahren im Dornröschenschlaf – dabei schreit die Community nach einem Comeback. Jetzt seid ihr gefragt:
- Alte Xbox-Klassiker: Banjo-Kazooie, Viva Piñata, Project Gotham Racing, Kameo: Elements of Power
- Action-Legenden: Splinter Cell, F.E.A.R., Spec Ops: The Line
- Shooter & Sci-Fi: Perfect Dark (aua), Timesplitters, Resistance
- RPG-Perlen: Lost Odyssey, Blue Dragon, Jade Empire, Deus Ex Human Revolution
- Oder etwas ganz anderes: Nennt euer Wunsch-Franchise!
Also, XboxDynasty-Community: Welche Reihe hätte 2026 ein großes Comeback mehr als verdient?
Ganz klar Legacy of Kain. Die Lore hat soviel zu bieten.
Ich hätte gerne ein Fear Effect 3
Hier wurden ja schon viele tolle Games genannt. Syphon Filter fand ich damals u. a. echt cool.
Destruction Derby und Eternal Sonata fallen mir sofort ein.
Ein super live Arcade Spiel war 1 Gegen 100 , das wünsch ich mir auch wieder zurück.
Endlich ein neues Burnout Revenge.
Project Gotham Racing, da hat Activision die Rechte
Dino Crisis
Project Gotham Racing war ein Racing-Game, das ich mir für die Xbox Series X wirklich zurückwünschen würde. Allein der Gedanke daran weckt so viele echte Xbox-Erinnerungen.
Damals wurden Spiele noch mit spürbarer Leidenschaft entwickelt – etwas, das man bei vielen heutigen Titeln (mit ein paar Ausnahmen) leider vermisst. 😫
Darum wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, Project Gotham Racing neu zu starten.
Mit moderner Technik, aber derselben Seele wie früher.
Deus Ex und ein Neverwinter Nights 3