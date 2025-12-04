XboxDynasty: Welche Gaming-Geschenke kommen unter euren Weihnachtsbaum?

Der Weihnachtsbaum steht, die Lichter funkeln – jetzt stellt sich die alles entscheidende Frage für Gamer: Was kommt unter euren Baum?
- Team Xbox: Neueste Xbox, prall gefüllter Game Pass oder Blockbuster – das volle Paket für Konsolenfans.
- Team PlayStation: Exklusive Hits wie God of War oder Horizon, cineastische Abenteuer und das typische PS-Feeling.
- Team Nintendo Switch 2: Handheld, Konsole oder beides – die Switch bringt Spaß für unterwegs und auf dem Sofa.
- Team PC: High-End-Grafik, Mods, Tastatur & Maus – und natürlich Steam, Epic und Game Pass für PC.
- Team Spiele, nicht Hardware: Euch reicht ein fettes Game oder ein Geschenkgutschein – Hauptsache, ihr könnt zocken.
- Team Chaos: Alles, was ihr kriegen könnt – Controller, Games, Snacks – je bunter, desto besser.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team würde unter eurem Weihnachtsbaum gewinnen? Und falls ihr noch ein paar Ideen benötigt: Auf Amazon gibt es über unsere „Partner-Unterstützer-Links“ schickes Gaming-Merchandise, Xbox-Merchandise, PlayStation-Merchandise und Nintendo-Merchandise.
Ein paar Spiele und einen Gutschein für den Sohnemann
Wenn ich nicht wieder Erwarten überrascht werde, dann liegt dieses Jahr nichts in Richtung Gaming unter dem Baum.
Controller und Bücher.
uh wohl eine Reihe neuer Spiele für mich alles zum glück noch als Disk 🙂
Elden Ring Shadows of the Erdtree
Sonic Generations
Sonic X Shadow
Sekiro
Secret of Mana
Lords of the Fallen
Lego Horizon
Robocop unfinished Business
und eine Aus Rog Ally x als Switch Ersatz
Team Spiele, ein bisschen für Xbox und Nintendo. Verschenkt werden Bücher, Gutscheine und Spielzeug. Und ein Dampfreiniger wurde sich gewünscht, frag mich nicht. 🙂
team chaos
liebs immer vielen verschiedenen kram geschenkt zu bekommen und selbst zu verschenken 😀