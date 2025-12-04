XboxDynasty: Welche Gaming-Geschenke kommen unter euren Weihnachtsbaum?

XboxDynasty Community Umfrage mit einem ersten kleinen Weihnachtsspecial: Welche Gaming-Geschenke kommen unter euren Weihnachtsbaum?

Der Weihnachtsbaum steht, die Lichter funkeln – jetzt stellt sich die alles entscheidende Frage für Gamer: Was kommt unter euren Baum?

Team Xbox: Neueste Xbox, prall gefüllter Game Pass oder Blockbuster – das volle Paket für Konsolenfans.

Neueste Xbox, prall gefüllter Game Pass oder Blockbuster – das volle Paket für Konsolenfans. Team PlayStation: Exklusive Hits wie God of War oder Horizon, cineastische Abenteuer und das typische PS-Feeling.

Exklusive Hits wie God of War oder Horizon, cineastische Abenteuer und das typische PS-Feeling. Team Nintendo Switch 2: Handheld, Konsole oder beides – die Switch bringt Spaß für unterwegs und auf dem Sofa.

Handheld, Konsole oder beides – die Switch bringt Spaß für unterwegs und auf dem Sofa. Team PC: High-End-Grafik, Mods, Tastatur & Maus – und natürlich Steam, Epic und Game Pass für PC.

High-End-Grafik, Mods, Tastatur & Maus – und natürlich Steam, Epic und Game Pass für PC. Team Spiele, nicht Hardware: Euch reicht ein fettes Game oder ein Geschenkgutschein – Hauptsache, ihr könnt zocken.

Euch reicht ein fettes Game oder ein Geschenkgutschein – Hauptsache, ihr könnt zocken. Team Chaos: Alles, was ihr kriegen könnt – Controller, Games, Snacks – je bunter, desto besser.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team würde unter eurem Weihnachtsbaum gewinnen? Und falls ihr noch ein paar Ideen benötigt: Auf Amazon gibt es über unsere „Partner-Unterstützer-Links“ schickes Gaming-Merchandise, Xbox-Merchandise, PlayStation-Merchandise und Nintendo-Merchandise.