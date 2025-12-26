XboxDynasty: Welche Gaming-Geschenke lagen unter eurem Weihnachtsbaum?

Willkommen zu einer neuen XboxDynasty Community Diskussionsrunde und Umfrage: Welche Gaming-Geschenke lagen unter eurem Weihnachtsbaum?

Die Feiertage sind da, die Geschenke ausgepackt – jetzt wird gezockt! Aber was hat der Weihnachtsmann euch dieses Jahr in Sachen Gaming gebracht?

Team Konsole: Neue Hardware, Upgrade oder Zweitkonsole.

Neue Hardware, Upgrade oder Zweitkonsole. Team Spiele: Neue Titel, Remaster oder lang ersehnte Releases.

Neue Titel, Remaster oder lang ersehnte Releases. Team Zubehör: Controller, Headset, Lenkrad oder anderes Gaming-Equipment.

Controller, Headset, Lenkrad oder anderes Gaming-Equipment. Team Guthaben: Xbox-, PlayStation- oder Steam-Guthaben für freie Auswahl.

Xbox-, PlayStation- oder Steam-Guthaben für freie Auswahl. Team Nichts (aber zufrieden): Kein Gaming-Geschenk, aber trotzdem glücklich.

Also, XboxDynasty-Community: Was lag bei euch unter dem Weihnachtsbaum?