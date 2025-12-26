XboxDynasty: Welche Gaming-Geschenke lagen unter eurem Weihnachtsbaum?

Die Feiertage sind da, die Geschenke ausgepackt – jetzt wird gezockt! Aber was hat der Weihnachtsmann euch dieses Jahr in Sachen Gaming gebracht?
- Team Konsole: Neue Hardware, Upgrade oder Zweitkonsole.
- Team Spiele: Neue Titel, Remaster oder lang ersehnte Releases.
- Team Zubehör: Controller, Headset, Lenkrad oder anderes Gaming-Equipment.
- Team Guthaben: Xbox-, PlayStation- oder Steam-Guthaben für freie Auswahl.
- Team Nichts (aber zufrieden): Kein Gaming-Geschenk, aber trotzdem glücklich.
Also, XboxDynasty-Community: Was lag bei euch unter dem Weihnachtsbaum?
Team nichts. Aber bin trotzdem glücklich, Hauptsache die Kinder haben alles was sie wollen
Team NOCH nichts 😔 hoffe das ändert sich morgen.
Team Nichts, bei uns hatten die Kinder Vorrang.
Team nichts . Die Enkelin hat Vorrang . 🤣🤣
Habe einem guten Kumpel von mir eine Xbox Classic … zusammen mit GTA: San Andreas … geschenkt – ist fast so, als ob ich mich damit selbst beschenken würde. Also Team Selbstbeschenker 🫠
Ein bisschen PS Guthaben.
Team Guthaben 😅