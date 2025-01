XboxDynasty: Welche Spiele sind eure Most Wanted 2025?

Autor:, in / XboxDynasty

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage möchten wir von euch wissen, welche Spiele sind eure Most Wanted im Jahr 2025?

Heute möchten wir in einer neuen Community-Umfrage von euch erfahren, welche Spiele für euch zu den Most Wanted Games 2025 zählen? Also, welche Spiele ihr im Jahr 2025 unbedingt spielen wollt und es gar nicht mehr abwarten könnt, bis endliche veröffentlicht wird.

Welche Spiele sind eure Most Wanted 2025?



Welche Titel für das Jahr 2025 führen eure Wunschzettel an? Postet in den Kommentaren, welche Spiele ihr im Jahr 2025 unbedingt spielen wollt und diskutiert mit anderen aus der Community über ihre Vorsätze.

Dazu haben wir auch eine neue Liste und stellen euch die Top 30 Xbox Game Pass Spiele für das Jahr 2025 im Abo vor.