XboxDynasty: Welche Spiele werden eurer Meinung nach 2026 ebenfalls floppen?

Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr verfolgt täglich die News auf XboxDynasty.de und habt schon so manche „WTF“-Momente erlebt. Doch dabei seid ihr nicht happy, sondern eher überrascht, was manches Game-Studio meint, euch vorsetzen zu können.
Immer wieder Features, die so „revolutionär“ auf dem Papier klingen – und ihr denkt euch nur: Wirklich? Große Ankündigungen, CGI-Trailer ohne Gameplay oder Versprechen, die ihr schon viel zu oft gehört habt … Manche Titel verschwinden dann leise im Release-Nebel. Andere starten mit Hype – und landen unsanft auf dem Boden der Realität, selbst als Shadow Drop. Keine Spieler. Keine Verkäufe. Kein Interesse!
Jetzt seid ihr gefragt: Welche anstehenden Spiele werden eurer Meinung nach 2026 floppen und dem „Concord-like“-Genre hinzugefügt?
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wahrscheinlich eine ganze Menge.
Da mich nur Gears interessiert 2026,hoffe ich sehr das es hier nicht der Fall sein wird.
Titel die mir im Moment einfallen wären Marathon und Fairgames, gibt aber sicher noch mehr 🤔.