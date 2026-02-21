XboxDynasty: Welche Spiele werden eurer Meinung nach 2026 ebenfalls floppen?

Willkommen zu einer neuen XboxDynasty-Diskussionsrunde: Welche Spiele werden eurer Meinung nach 2026 floppen?

Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr verfolgt täglich die News auf XboxDynasty.de und habt schon so manche „WTF“-Momente erlebt. Doch dabei seid ihr nicht happy, sondern eher überrascht, was manches Game-Studio meint, euch vorsetzen zu können.

Immer wieder Features, die so „revolutionär“ auf dem Papier klingen – und ihr denkt euch nur: Wirklich? Große Ankündigungen, CGI-Trailer ohne Gameplay oder Versprechen, die ihr schon viel zu oft gehört habt … Manche Titel verschwinden dann leise im Release-Nebel. Andere starten mit Hype – und landen unsanft auf dem Boden der Realität, selbst als Shadow Drop. Keine Spieler. Keine Verkäufe. Kein Interesse!

Jetzt seid ihr gefragt: Welche anstehenden Spiele werden eurer Meinung nach 2026 floppen und dem „Concord-like“-Genre hinzugefügt?