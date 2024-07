XboxDynasty: Welcher Film hat eine Spielumsetzung verdient?

Autor:, in / XboxDynasty

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage, möchten wir von euch wissen: Welcher Film hat eine Spielumsetzung verdient?

Ihr schaut gerne Filme und denkt euch auch immer wieder: „Mensch, wenn es dazu ein Videospiel geben würde, boah!“ – und träumt schon von den ersten Szenen, die von eurem Lieblingsentwickler entworfen wurden.

Oder ihr sitzt im Controller und würdet euch wünschen jetzt einen Controller in die Hand nehmen zu können, um die Story zu verändern? Aber, welcher Film hat wirklich eine Videospielumsetzung verdient? Also macht mit in einer neuen Community-Umfrage und beantwortet die Frage:

Welcher Film hat eine Spielumsetzung verdient?

Postet in den Kommentaren, welche Filme unbedingt als Videospiel wiederbelbt werden sollten und diskutiert mit anderen aus der Community über ihre Auswahl.