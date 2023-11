XboxDynasty: Welches Spiel verdient eine Film-Adaption?

Autor:, in / XboxDynasty

Welches Game gehört auf die große Leinwand und somit in die Kinos?

Filme zu Spielen haben in der jüngsten Vergangenheit für Aufsehen gesorgt und so konnte SEGA mit Sonic und Nintendo mit Mario echte Kassenschlager an den Kinokassen feiern.

Doch Take-Two Interactive hat erst vor wenigen Tagen die Risiken einer Filmumsetzung verdeutlicht und somit klargestellt, dass man bei einer möglichen Film-Adaption Vorsicht walten lassen wird.

Welches Videospiel hätte eurer Meinung nach eine echte Film-Adaption verdient?

Nennt mögliche Spiele, Schauspieler für die Hauptrolle, diskutiert mit uns in den Kommentaren und über die Auswahl der anderen XboxDynasty Mitglieder.