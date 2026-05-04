XboxDynasty: Welches Star Wars-Spiel wünscht ihr euch wirklich?

Möge die Macht mit euch sein! Am heutigen Star Wars Day stellt sich für Gamer eine ganz besondere Frage:

Die Galaxis ist riesig, die Möglichkeiten sind endlos – und trotzdem haben viele Fans das Gefühl, dass ihr Traum-Spiel im Star Wars-Universum noch gar nicht existiert.

Also drehen wir den Spieß um:

Wenn ihr euch ein neues Star Wars-Spiel wünschen könntet – wie würde es aussehen?

Team Open World RPG – Frei durch die Galaxis reisen, Entscheidungen treffen, eigene Story schreiben.

Team Jedi-Action – Lichtschwertkämpfe, Machtkräfte und epische Duelle.

Team Mandalorian / Kopfgeldjäger – Aufträge, Gadgets und Credits verdienen.

Team Strategie – Große Schlachten, Flotten und Taktik.

Team Multiplayer / MMO – Gemeinsam mit anderen die Galaxis erobern.

Team etwas ganz anderes – Was fehlt euch noch?

Community-Frage: Wie sieht euer perfektes Star Wars-Spiel aus – und warum gibt es genau DAS noch nicht?