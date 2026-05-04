XboxDynasty: Welches Star Wars-Spiel wünscht ihr euch wirklich?

Möge die Macht mit euch sein! Am heutigen Star Wars Day stellt sich für Gamer eine ganz besondere Frage:
Die Galaxis ist riesig, die Möglichkeiten sind endlos – und trotzdem haben viele Fans das Gefühl, dass ihr Traum-Spiel im Star Wars-Universum noch gar nicht existiert.
Also drehen wir den Spieß um:
Wenn ihr euch ein neues Star Wars-Spiel wünschen könntet – wie würde es aussehen?
- Team Open World RPG – Frei durch die Galaxis reisen, Entscheidungen treffen, eigene Story schreiben.
- Team Jedi-Action – Lichtschwertkämpfe, Machtkräfte und epische Duelle.
- Team Mandalorian / Kopfgeldjäger – Aufträge, Gadgets und Credits verdienen.
- Team Strategie – Große Schlachten, Flotten und Taktik.
- Team Multiplayer / MMO – Gemeinsam mit anderen die Galaxis erobern.
- Team etwas ganz anderes – Was fehlt euch noch?
Community-Frage: Wie sieht euer perfektes Star Wars-Spiel aus – und warum gibt es genau DAS noch nicht?
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52 Kommentare AddedMitdiskutieren
Star Wars Pod Racer 2 😎🦾
Dann könnte ja Galactic Racer was für dich sein.
Ja,aber erstmal abwarten
Warum nur ein Genre… wie schon andere geschrieben haben… Jedi Knight, Dark Forces, Shadows of the Empire, Force Unleashed.
Und vor allem ein Tie Fighter oder Xwing Singel Player Game mit einer gescheiten langen Kampagne wäre der hammer.
Einen Port von KotOR 1 und 2 für die aktuelle Generation.
Natürlich old Republik aber da ist doch schon ein Video im Netz das mir sehr gefällt,ich muss nochmal suchen
Alles wo Disney komplett raus ist.
Ein Fortsetzung von Star Wars Outlaws.
Team Jedi-Action, die sollen einfach was zum 3 Teil von Jedi Survivor zeigen dann wäre ich schon happy.
Ein star wars empire at war remake oder neuen Teil für Konsolen wäre nice hab das damals gefeiert.
Och iwie hätte ich auch wieder Bock auf sowas wie Rebel Assault, einfach geradlinige Balleraction im optischen Edellook.
Mit SWG gab es damals das fast perfekte Star Wars Spiel. So viel Freiheit und Möglichkeiten hatte ich danach nie wieder in einem MMO.
Aber ein riesiges RPG, mit sehr vielen Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten wäre super. Dazu noch in der alten Republik, herrlich.
Vielleicht geht Fate of the Old Republic ja in diese Richtung.
Gegen ein atmosphärisches Singleplayer Spiel als Kopfgeldjäger hätte ich allerdings auch nichts einzuwenden. Schade, dass Level 1313 eingestellt wurde. Danke Disney…