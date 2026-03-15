XboxDynasty: Wenn ihr nur EIN Spiel aus der Xbox 360-Ära zurückbringen könntet – welches wäre es?

Die Xbox 360 war für viele Spieler eine absolute Ausnahme-Generation. Unzählige Klassiker sind in dieser Zeit entstanden – Spiele, über die heute noch gesprochen wird und die man am liebsten sofort wieder starten würde.
Doch heute stellen wir euch einmal eine schwierige Frage: Wenn ihr nur EIN Spiel aus der Xbox-360-Ära zurückbringen könntet – welches müsste es unbedingt sein? Ein Remake, ein Reboot oder vielleicht sogar eine richtige Fortsetzung.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel verdient eurer Meinung nach das große Xbox 360 Comeback?
- Team Lost Odyssey – Das legendäre JRPG hat bis heute Kultstatus.
- Team Blue Dragon – Die Geschichte um den blauen Drachen ist einfach grandios.
- Team Banjo-Kazooie – Ein neues Jump-’n’-Run mit dem Kult-Duo wäre überfällig.
- Team Left 4 Dead – Zurück zu den Wurzeln der Reihe.
- Team Burnout Revenge – Es muss wieder richtig krachen.
- Team Project Gotham Racing – Ein Rennspiel, das bis heute unerreicht ist.
- Team etwas ganz anderes – Welches Xbox-360-Spiel würdet ihr zurückbringen? Ab in die Kommentare!
Schreibt es in die Kommentare! Welcher Klassiker aus der Xbox 360-Zeit muss unbedingt zurückkommen?
72 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ganz klar: Der Pate
Remake/Remaster wäre genial, mir würde es schon reichen, wenn es abwärtskompatibel wäre.
Tenchu Z, gibt bis heute kein vergleichbar gutes Coop stealthaction- Coop game
Perfect Dark Zero
Skylanders hat damals mein Sohn gespielt. Wenn das heute wieder verfügbar wäre, fände ich das echt cool, besonders mit den Figuren, die man auf das Pad stellt. Früher habe ich ihm nur dabei zugesehen, aber inzwischen würde ich es selbst spielen.
Meiner Meinung nach Definitv Need For Speed Most Wanted
Das läuft ja auch auf anderen Systemen bzw. gibts ja auch für andere.
Mein erster Gedanke war wirklich Lost Odyseey, aber das hattet ihr schon genannt.
Als nächstes kam mir The Darkness im Sinn, aber das läuft ja auf der Series.
Ich sag mal the Saboteur und Alpha Protocol.
Gabs letztere beide nicht auch auf anderen Systemen? Edit: ja, gabs.
Team: Ich vermisse die 360 Zeit, aber nicht die Spiele.
Alle Konzepte, alle Innovationen, alle Spiele aus der 360 Zeit sind da und wurden weiter entwickelt. Auch wenn uns durch die Nostalgiebrille gesehen, dieses eine unfassbar gute Game fehlt. Meistens kommt dann irgendwann die Ernüchterung, weil wir einen unglaublichen Weichzeichner in der Birne haben, der die Vergangenheit ganz besonders gut darstellt.
Es fehlt kein Spiel, es fehlt das gute Gefühl von damals, als die Videospiele Welt übergesprudelt ist, vor neuen Games und Konzepten.
Man möchte das Gefühl zurück, nicht das eine besondere Spiel!
Du vielleicht nicht. Ich schon. Ich würde für ein neues PGR oder ein neues FM, welches so gut ist, wie FM 4 war, jedes andere Rennspiel sofort liegen lassen – selbst, wenn FH 7 käme.
Da waren Rennspiele noch ohne Live Service-Müll und rempelnden Mitspieler-Kiddies gut und es brauchte nicht so viel, weil einfach der Spielspaß stimmte.