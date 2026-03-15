XboxDynasty: Wenn ihr nur EIN Spiel aus der Xbox 360-Ära zurückbringen könntet – welches wäre es?

Eine schwierige Frage: Wenn ihr nur EIN Spiel aus der Xbox-360-Ära zurückbringen könntet – welches wäre eure Wahl?

Die Xbox 360 war für viele Spieler eine absolute Ausnahme-Generation. Unzählige Klassiker sind in dieser Zeit entstanden – Spiele, über die heute noch gesprochen wird und die man am liebsten sofort wieder starten würde.

Doch heute stellen wir euch einmal eine schwierige Frage: Wenn ihr nur EIN Spiel aus der Xbox-360-Ära zurückbringen könntet – welches müsste es unbedingt sein? Ein Remake, ein Reboot oder vielleicht sogar eine richtige Fortsetzung.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel verdient eurer Meinung nach das große Xbox 360 Comeback?

Team Lost Odyssey – Das legendäre JRPG hat bis heute Kultstatus.

– Das legendäre JRPG hat bis heute Kultstatus. Team Blue Dragon – Die Geschichte um den blauen Drachen ist einfach grandios.

– Die Geschichte um den blauen Drachen ist einfach grandios. Team Banjo-Kazooie – Ein neues Jump-’n’-Run mit dem Kult-Duo wäre überfällig.

– Ein neues Jump-’n’-Run mit dem Kult-Duo wäre überfällig. Team Left 4 Dead – Zurück zu den Wurzeln der Reihe.

– Zurück zu den Wurzeln der Reihe. Team Burnout Revenge – Es muss wieder richtig krachen.

– Es muss wieder richtig krachen. Team Project Gotham Racing – Ein Rennspiel, das bis heute unerreicht ist.

– Ein Rennspiel, das bis heute unerreicht ist. Team etwas ganz anderes – Welches Xbox-360-Spiel würdet ihr zurückbringen? Ab in die Kommentare!

Schreibt es in die Kommentare! Welcher Klassiker aus der Xbox 360-Zeit muss unbedingt zurückkommen?