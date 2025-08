XboxDynasty: Wer von euch stürzt sich ins Getümmel der Gamescom 2025?

Die Hallen werden voll, die Bildschirme glühen, der Lautstärkepegel liegt irgendwo zwischen Rockkonzert und Raketenstart – kurz gesagt: Köln ruft zur Gamescom 2025!

Wer von euch ist dieses Jahr live auf der Gamescom dabei?

Team Kölnfahrt, ihr seid mittendrin statt nur im Livestream. Ihr schiebt euch durch die Massen, sammelt Goodies, macht Fotos mit Cosplayern und probiert Demos an, bei denen der Rest von uns noch nicht mal den Trailer kennt. Ihr habt den Rucksack gepackt, die Powerbank geladen und den Messeplan im Kopf – Respekt.

Team Daheimbleiber, ihr sagt: Warum schwitzen, wenn man auch vom Sofa aus alles mitbekommt? Streams, Trailer, News – ihr seid auf XboxDynasty.de ohnehin bestens informiert und habt garantiert kürzere Wartezeiten am Kühlschrank. Und hey, kein Fußmarsch zwischen Halle 6 und 9 ist auch ein Argument.

Also, XboxDynasty-Community: Wer von euch macht Köln unsicher – und wer genießt den Trubel lieber aus sicherer Entfernung?

Erzählt uns in den Kommentaren: Wann ihr auf der Messe seid und wann ihr welchen Stand zuerst besuchen werdet, so könnt ihr euch vielleicht sogar persönlich kennenlernen – und falls wir uns vor Ort treffen: Man erkennt sich am XboxDynasty T-Shirt, an der Xbox-Tasche und den müden Füßen.