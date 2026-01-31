XboxDynasty: Wer von euch wechselt in der nächsten Generation womöglich von der Xbox zur PS6?

Die nächste Konsolengeneration wirft ihre Schatten voraus – und damit auch die große Plattformfrage.
Wer von euch wechselt in der nächsten Generation womöglich von der Xbox zur PlayStation?
Jetzt interessiert uns eure Meinung:
- Team Bleibt bei Xbox: Game Pass, Ökosystem und Features überzeugen weiterhin.
- Team Wechselt zu PlayStation: Exklusivtitel, Studios oder neue Features machen den Unterschied.
- Team Multiplattform: Warum entscheiden, wenn man alles haben kann?
- Team Abwarten: Erst sehen, was beide Seiten liefern.
Also, XboxDynasty-Community: Wie sieht eure Konsolen-Zukunft aus? Habt ihr euch schon entschieden?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
63 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schwierig zu entscheiden, da noch nicht klar ist, wie oder was Xbox Next, sprich Xbox PC, sein wird.
Zentrales Element wäre für mich die Mitnahme der bisherigen Bibliothek – digital sowie auch in physischer Form.
Wechseln? Wozu? wenn man beides haben kann! 😅
Ich kauf mir die Ps6 und next xbox 🙂.
Die Frage die sich mir stellt ist nur ob Handheld oder stationär.
Muß nicht wechseln…hab beide.
Aber Next Gen steht bei mir eh erstmal nicht auf dem Zettel. Zu viele Entwicklungen… gehen so gar nicht in meine Richtung.
Aus Zeitgründen müsste ich mich wohl aber entscheiden.
Sehr wahrscheinlich wird aufgrund des sehr hohen Preises die Nachfrage gering ausfallen und die aktuelle Generation wird noch einige Jahre unterstützt. Selbst jetzt ist sie bei den Spielen noch nicht vollständig ausgereizt. Davon mal abgesehen, reicht mir die aktuelle Leistung vollkommen. Ein sichtbar großer Sprung ist laut einigen Entwicklern eh nicht zu erwarten. Sehr wahrscheinlich wird die Technik mehr in Richtung KI gehen, was wir schon jetzt von Seiten der Software sehen. Sony hatte da bei einer zukünftigen neuen Firmware für die PS5 Pro was angekündigt und auch MS wird da was in der Schublade haben.
Ich habe aktuell beide und sehe in der nächsten Generation bisher keinen Grund warum ich nochmal eine PS brauche.
Die PS5 ist keine schlechte Konsole, nur die etwas schlechtere Option. Die paar „Exclusives“ waren entweder enttäuschend oder beim besten Willen nicht notwendig.
Und für „nice to have“ muss ich kein weiteres Gerät mehr haben.
Wenn dann beides so wie jetzt aber bin zufrieden gerade. Auf der PS5 erscheinen kaum spiele die mich interessieren. Hier bei mir liegt eine PS5 Pro die ich kaum nutze..
Kommt drauf an, was die neue Xbox so drauf hat und ob sie bei mir punkten kann. Ansonsten wird es ein Wechsel zu einem PC (ich fange schon mal an zu sparen).
Aktuell kann man bei den ganzen negativen Nachrichten zu Xbox Microsoft nicht spekulieren, wie es mit der Sparte so weitergeht.
Hab nur Zeit für eine Plattform… und bin letzten Oktober nach !24! Jahren zu Sony gewechselt (hatte aber bis 2012 PS 3) und hole hier mal einge Sony Perlen günstig nach. Uncharted war wie heimkommen, Astro Bot eine Liebeserklärung an Videospiele und Last of Us haut mich völlig aus den Socken. Hab mit einen Charakter noch nie so mitgelitten. Deswegen bin auch nicht böse dass PS 6 erst 2029 kommen soll. Horizon, God of War, Killzone, Spiderman, Ratchet & Clank oder Bloodburne uvm warten …
Sollte Xbox Next aber das Ruder rumreissen können, kann eine Rückkehr nicht ausgeschlossen werden, aber das seh ich im Moment nicht kommen. Rechne eher täglich mit Meldungen über Ende der Xbox… Xbox Next halt PC mit Xbox Branding zum Premium Preis? Nein danke, und ob das Ding dann am PC Markt zündet? PCler sind ein eigenes Volk und allein Xbox Logo am Gehäuse schreckt diese ab.
Aber xboxsynasty bleib ich treu, ist die einzige Seite, die ich jeden Tag mehrmals besuche (und hoffe positives über meine Ex zu lesen)