XboxDynasty: Wer von euch wechselt in der nächsten Generation womöglich von der Xbox zur PS6?

Willkommen zu einer neuen XboxDynasty-Community-Diskussionsrunde: Wer von euch wechselt in der nächsten Generation womöglich von der Xbox zur PS6?

Die nächste Konsolengeneration wirft ihre Schatten voraus – und damit auch die große Plattformfrage.

Wer von euch wechselt in der nächsten Generation womöglich von der Xbox zur PlayStation?

Jetzt interessiert uns eure Meinung:

Team Bleibt bei Xbox: Game Pass, Ökosystem und Features überzeugen weiterhin.

Game Pass, Ökosystem und Features überzeugen weiterhin. Team Wechselt zu PlayStation: Exklusivtitel, Studios oder neue Features machen den Unterschied.

Exklusivtitel, Studios oder neue Features machen den Unterschied. Team Multiplattform: Warum entscheiden, wenn man alles haben kann?

Warum entscheiden, wenn man alles haben kann? Team Abwarten: Erst sehen, was beide Seiten liefern.

Also, XboxDynasty-Community: Wie sieht eure Konsolen-Zukunft aus? Habt ihr euch schon entschieden?