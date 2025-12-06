XboxDynasty: Wichtige Ankündigung: Löschung inaktiver Accounts 2025

Liebe Leserinnen und Leser von XboxDynasty.de, wir möchten euch heute wieder über eine große Lösch-Aktion informieren, die primär inaktive Accounts betrifft. Bereits im April 2024 haben wir diese Anpassung vorgenommen.
Dabei werden alle Accounts, die über eine bestimmte Zeitspanne inaktiv sind, automatisch gelöscht. Und es ist wieder an der Zeit, aufzuräumen!
Im Detail heißt das, dass registrierte Accounts, die keinerlei Kommentare (Comment Count = 0) auf XboxDynasty.de geschrieben haben und deren Registrierung älter als „X“ ist, aktuell automatisch vom System wegen Inaktivität gelöscht werden.
Alle User, die einen Kommentar geschrieben haben (Comment Count +1), sind von dieser automatischen Löschung ausgeschlossen.
Es spielt dabei keine Rolle, wann dieser Kommentar geschrieben wurde. Ein einziger Kommentar schließt euren Account direkt von dieser automatischen Löschung aus.
Grund für diese Änderung sind Teile von umfangreichen Optimierungsarbeiten, die zu schnelleren Ladezeiten und Suchanfragen führen. Außerdem möchten wir „Karteileichen“ keinen Speicherplatz auf unserem Server reservieren.
Wir hoffen, dass ihr auch dieses Jahr wieder Verständnis für diese Aktion habt – und wünschen euch allen weiterhin viel Freude hier auf XboxDynasty.de.
Bei Fragen zur Löschung inaktiver Accounts meldet euch gerne über das Kontaktformular.
Betrifft mich eher weniger
Richtig so. Was raus muss..👍🏻
Betrifft mich auch weniger
Für den Fall, daß ich doch mal wieder aktiv werden sollte, muß ich nun wohl bis dahin einen Kommentar abgeben.
Zumindest, bis der Umgang miteinander wieder erträglicher wird bei manchen.
Es geht ja nur um Accounts, die noch keinen einzigen Kommentar abgegeben haben. Was den Umgangston anbelangt, hast du leider teilweise recht. Muss echt schwierig sein auch mal andere Meinungen zu akzeptieren…
Einmal im Jahr, muss man halt mal aufräumen 🤭
bin da auch eher weniger betroffen 🙂
halte ich für sinnvoll
Diese Karteileichen braucht ja auch niemand 😎