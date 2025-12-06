XboxDynasty: Wichtige Ankündigung: Löschung inaktiver Accounts 2025

Auf XboxDynasty.de werden inaktive Accounts nach einer bestimmten Zeit automatisch vom System gelöscht. Auch dieses Jahr wieder!

Liebe Leserinnen und Leser von XboxDynasty.de, wir möchten euch heute wieder über eine große Lösch-Aktion informieren, die primär inaktive Accounts betrifft. Bereits im April 2024 haben wir diese Anpassung vorgenommen.

Dabei werden alle Accounts, die über eine bestimmte Zeitspanne inaktiv sind, automatisch gelöscht. Und es ist wieder an der Zeit, aufzuräumen!

Im Detail heißt das, dass registrierte Accounts, die keinerlei Kommentare (Comment Count = 0) auf XboxDynasty.de geschrieben haben und deren Registrierung älter als „X“ ist, aktuell automatisch vom System wegen Inaktivität gelöscht werden.

Alle User, die einen Kommentar geschrieben haben (Comment Count +1), sind von dieser automatischen Löschung ausgeschlossen.

Es spielt dabei keine Rolle, wann dieser Kommentar geschrieben wurde. Ein einziger Kommentar schließt euren Account direkt von dieser automatischen Löschung aus.

Grund für diese Änderung sind Teile von umfangreichen Optimierungsarbeiten, die zu schnelleren Ladezeiten und Suchanfragen führen. Außerdem möchten wir „Karteileichen“ keinen Speicherplatz auf unserem Server reservieren.

Wir hoffen, dass ihr auch dieses Jahr wieder Verständnis für diese Aktion habt – und wünschen euch allen weiterhin viel Freude hier auf XboxDynasty.de.

Bei Fragen zur Löschung inaktiver Accounts meldet euch gerne über das Kontaktformular.