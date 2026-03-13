XboxDynasty: Wie hat euch die „This is an Xbox“-Kampagne gefallen?

Microsoft hat die großangelegte Kampagne plötzlich eingestampft – nur wenige Wochen nach dem Führungswechsel unter Asha Sharma. Die vier Worte sollten Xbox als Plattform und nicht nur als Konsole positionieren. Doch mittlerweile führt der ursprüngliche Ankündigungsbeitrag auf Xbox Wire nur noch ins Leere (404-Fehler).
Jetzt seid ihr gefragt:
- Team Klasse Idee: Hat Xbox als Plattform gut dargestellt.
- Team Ganz okay: Interessanter Ansatz, aber nicht besonders einprägsam.
- Team Meh: Kam nicht wirklich rüber, hat mich nicht überzeugt.
- Team Bullshit: Das war kein Marketing, sondern schädigend!
- Team Egal/Keine Meinung: Hab‘ ich kaum mitbekommen oder nicht verfolgt. Wayne!
Also, XboxDynasty-Community: Wie beurteilt ihr die Kampagne – hätte sie bleiben sollen oder war das Löschen nachvollziehbar?
Beschis…! Es war der Todesstoß für die Xbox, sie wurde völlig aus dem Fokus genommen und damit obsolet gemacht. Man mag es kaum glauben, jedoch kann eine schlechte Werbung wirklich viel Schaden anrichten.
Ob sich die Marke Xbox wieder erholen kann, wage ich, trotz der Helix, zu bezweifeln. Die Zukunft wird es zeigen…
Die Kampagne war ein absoluter Hochgenuss. Ich hab jede Sekunden davon genossen. Danke Phil! :Banderas:
Na richtig scheiße, ich habe mich da gefragt und was ist mit der Konsole, warum wird die nicht genannt, wollt ihr euch schon in dieser Generation von der Hardware distanzieren.
Besonders, man weiß doch was Marketing anrichten kann, man hatte da doch schon Erfahrung in der Mattrik Ära gesammelt, wahrscheinlich wäre keine Kampagne besser gewesen als der Erguss.
Da vermisse ich echt die Zeiten von der 360 und der Original Xbox mit ihren Skurrilen Spots.
Ich würde sagen, die Konsole würde man nicht nennen, damit beim Betrachter nicht der fälschliche Eindruck entsteht, er müsste eine mehrere hunderte Euros teure Konsole kaufen, um im Xbox-Kosmos spielen zu können. Das Ziel war ja, zu vermitteln, dass eben genau das nicht nötig ist.
Eher Mau.
Die Idee dahinter war durchaus ok und lobenswert, aber die Umsetzung fraglich.
XBOX als Marke klingt zwar erst mal gut, aber da hätten sie sich lieber auf den GamePass fokussieren sollen oder noch spezieller aufs Cloud gaming.
Team Meh
Fand Sie ganz okay. Hatte Hand und Fuß und wurde humorvoll rübergebracht.
Leider hat sich jeder Zweite nur drüber lustig gemacht.
Schlechte, absolut Grauenvolle Kampagne generiert von Leuten die
KEINE AHNUNG haben!
Worst in Gaming History 😣