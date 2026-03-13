XboxDynasty: Wie hat euch die „This is an Xbox“-Kampagne gefallen?

Willkommen zu einer neuen XboxDynasty-Community-Diskussionsrunde: Wie hat euch die „This is an Xbox“-Kampagne gefallen?

Microsoft hat die großangelegte Kampagne plötzlich eingestampft – nur wenige Wochen nach dem Führungswechsel unter Asha Sharma. Die vier Worte sollten Xbox als Plattform und nicht nur als Konsole positionieren. Doch mittlerweile führt der ursprüngliche Ankündigungsbeitrag auf Xbox Wire nur noch ins Leere (404-Fehler).

Jetzt seid ihr gefragt:

Team Klasse Idee: Hat Xbox als Plattform gut dargestellt.

Hat Xbox als Plattform gut dargestellt. Team Ganz okay: Interessanter Ansatz, aber nicht besonders einprägsam.

Interessanter Ansatz, aber nicht besonders einprägsam. Team Meh: Kam nicht wirklich rüber, hat mich nicht überzeugt.

Kam nicht wirklich rüber, hat mich nicht überzeugt. Team Bullshit: Das war kein Marketing, sondern schädigend!

Das war kein Marketing, sondern schädigend! Team Egal/Keine Meinung: Hab‘ ich kaum mitbekommen oder nicht verfolgt. Wayne!

Also, XboxDynasty-Community: Wie beurteilt ihr die Kampagne – hätte sie bleiben sollen oder war das Löschen nachvollziehbar?