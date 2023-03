XboxDynasty: Wir feiern 20-jähriges Jubiläum

Autor:, in / XboxDynasty

Heute vor 20 Jahren, am 01.03.2003 wurde XboxDynasty ins Leben gerufen. Der Grundgedanke dieser Community war seinerzeit (und ist es bis heute) allen Spielerinnen und Spielern eine großartige Anlaufstelle zu bieten, auf der man sich über Games und vieles mehr austauschen kann.

20 Jahre später können wir es kaum fassen, dass wir zu einem festen und nicht mehr wegzudenken Bestandteil im deutschsprachigen Gaming-Sektor herangewachsen sind – und das haben wir nur euch zu verdanken!

Dafür möchten wir uns bei allen Lesern, Mitgliedern, Partnern, ehemaligen Mitarbeitern, Freunden und unseren Familien herzlich bedanken. Wir alle haben immer unser Herzblut in XboxDynasty gesteckt und unsere Leidenschaft ist ungebrochen. Vor allem könnte die Zukunft nicht spannender sein und wir freuen uns diese mit euch teilen zu dürfen.

Zum Jubiläum möchten wir euch zudem über großartige Neuerungen informieren. Das XboxDynasty-Logo wurde komplett überarbeitet, der Name „XboxDynasty“ wird mit „XDYNASTY“ kürzer und die Website wird schon bald leicht angepasst. Im Hintergrund arbeiten wir an weiteren Verbesserungen, die aber allesamt noch etwas mehr Zeit und Expertise benötigen. Es ist viel passiert, so viel dürfen wir euch verraten.

Das neue XDynasty-Logo gibt es hier zu sehen:

(Sound einschalten)

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass ihr uns als treue Leser erhalten bleibt und wir gemeinsam mindestens 20 weitere Jahre spannende Nachrichten aus der Welt der Videospiele mit euch erleben werden. So werden auch wir weiter dafür sorgen, euch täglich mit den neuesten Informationen rund um euer liebstes Hobby aus der Welt der Videospiele und eure Lieblings-Konsole zu versorgen.

Zur Feier von 20 Jahren XboxDynasty werden wir in den nächsten Wochen und Monaten einige großartige Gewinnspiele veranstalten und hoffentlich noch die eine oder andere Überraschung für euch online stellen.

Auf euch und 20 Jahre XDYNASTY!