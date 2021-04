Xboxdynasty: Wir suchen immer noch News-Schreiber, Spieletester und mehr

Autor:, in / Xboxdynasty

Die Xboxdynasty Redaktion ist aktuell wieder auf der Suche nach weiterer Unterstützung. Im News-Bereich suchen wir fleißige Schreiberlinge, die entweder täglich an den News des Tages mitwirken möchten oder aber uns am Wochenende unter die Arme greifen wollen. Die News für das Wochenende können meistens innerhalb der aktuellen Woche vorbereitet werden.

Weiter suchen wir Unterstützung für das Team, die sich mit besonderen Themen befassen möchten, um so ausführliche Artikel für die Xbox Community auszuarbeiten.

Ebenso könnt ihr euch gerne bewerben, wenn ihr für einen sehr langen Zeitraum ein und dasselbe Spiel spielen werdet und die Xboxdynasty Community immer auf dem neusten Stand halten möchtet, was neue Updates, Patches, Events und vieles mehr in eurem Lieblingsspiel selbst anbelangt. Egal, ob Forza Horizon 4, Monster Hunter World oder das neue Call of Duty: Black Ops Cold War, wenn ihr diese Spiele von morgens bis abends im Auge habt, dann bewerbt euch ebenfalls und haltet die Xboxdynasty Community immer auf dem Laufenden.

Die Tätigkeit findet in eurer Freizeit statt, deswegen möchten wir das Verfassen so unkompliziert und so kurz wie möglich halten.

Zu Beginn werden wir euch begleiten, euch Themen vorgeben, diese nach den vorgegebenen Standards ausarbeiten und euch zur Seite stehen, damit ihr euch einarbeiten und die Vorgaben erlernen könnt. Nach einer gewissen Zeit könnt ihr komplett selbstständig News oder spezielle Themen recherchieren, erstellen, korrigieren und veröffentlichen.

Wer in der Woche gerne ein paar Themen für das Wochenende aufbereiten möchte, der kann sich ebenfalls gerne bei uns melden.

Der Aufgabenbereich auf Xboxdynasty kann nach einer kurzen Einarbeitungszeit komplett selbstständig von zu Hause aus erledigt werden. Darüber hinaus stehen in allen Gebieten weitere Mitarbeiter bei Fragen hilfreich zur Seite.

Die Redaktion sucht Verstärkung für folgende Bereiche (freie Posten):

Redaktion: News (3)

Redaktion: News am Wochenende (2)

Redaktion: Spieletests (2)

Arbeitsort:

Home-Office

Qualifikation und Anforderungen

Ein geübter Umgang mit dem PC, Englischkenntnisse, aufmerksames Schreiben bzw. eine ausgiebige Korrektur der eigenen Texte mit diversen Hilfsmitteln und vor allem Spaß am Schreiben für die Xbox-Community in Deutschland, ist in diesem Bereich unverzichtbar.

Vergütungen und Belohnungen:

Wer sich in seiner Freizeit etwas Zeit für Xboxdynasty einteilen kann, der kann sich monatlich über Belohnungen in Form von Xbox Spielen uvm. freuen. Weitere Belohnungen und Boni werden je nach Leistung ausgeschrieben. Darüber hinaus gibt es exklusive Zugriffe auf Beta-Testphasen, Hands-On Besuche bei Entwicklern, Interviews und vieles mehr. Weitere Qualifikationen werden von uns ebenfalls honoriert. Im News-Bereich ist mit entsprechender Qualifikation eine Bezahlung pro News auf Rechnung möglich, bitte in der Bewerbung unbedingt angeben.

Über Xboxdynasty:



Gegründet wurde Xboxdynasty im Jahr 2003. Hauptsitz ist die kleine Stadt Iserlohn in Nordrhein-Westfalen. Xboxdynasty beschäftigt ein kleines leidenschaftliches Team von freiwilligen Mitarbeitern aus ganz Deutschland.

Bewerbung:

Falls wir dein Interesse wecken konnten, würden wir uns über eine Bewerbung an t.schulte [AT] xboxdynasty.org sehr freuen. Bitte teile uns kurz und knapp mit, wie viel Freizeit du für deinen Posten auf Xboxdynasty einplanen kannst, wie wir dich wann am besten erreichen und welche Vorstellungen du von dem Bereich hast. Außerdem ist es wichtig zu wissen, wie du ausgerüstet (PC, Xbox, DSL) bist.

Wer kaum bis keine Zeit oder Probleme mit der Rechtschreibung hat, der sollte unbedingt von einer Bewerbung absehen. Genauso unzuverlässige und zeitlich sehr eingespannte Bewerber sollten sich bitte nicht bewerben.

Wir hoffen, dass wir mit diesem Ausschreiben neue zuverlässige Team-Kollegen finden können, die leidenschaftlich an Xboxdynasty mitwirken möchten, damit wir euch noch besser informieren können.

Falls ihr mit anderen Qualifikationen die Xboxdynasty Community bereichern möchtet, meldet euch jederzeit gerne bei uns.

Bitte kopiere diese Punkte und beantworte diese in deiner Bewerbung:

Stell dich bitte kurz vor Wie alt bist du und woher kommst du? Für welchen Posten bewirbst du dich? Wann hast du immer Zeit für Xboxdynasty? (Auch für die Einarbeitung) Hast du schon Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können? Wie bist du Zuhause ausgerüstet? (PC, Laptop, Xbox, DSL) Wie lauten deine Kontaktdaten? (E-Mail, Skype, Gamertag) Wie würdest du deine Rechtschreibung und deine Englischkenntnisse einschätzen? Welche Vorstellungen hast du von dem Posten auf Xboxdynasty?

Sobald wir deine Bewerbung erhalten haben, melden wir uns nach einer kurzen Bearbeitungszeit persönlich bei dir. Wir freuen uns über jede ernst gemeinte Bewerbung und hoffen dich schon bald in unserem Team begrüßen zu dürfen. Solltest du dich bereits beworben, aber keine Antwort erhalten haben, dann bitten wir dich es noch einmal zu versuchen.