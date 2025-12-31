XboxDynasty: Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr 2026

Mit stolzen 132.000 News, 3.100 Reviews und über 2.300.000 Kommentaren verabschieden wir uns von einem ereignisreichen Jahr 2025.

Ein Jahr voller großer Spiele, spannender Diskussionen und unzähliger gemeinsamer Momente – all das wäre ohne euch nicht möglich gewesen.

Euer täglicher Besuch, eure Meinungen, euer Feedback und eure Leidenschaft machen XboxDynasty zu dem, was es ist. Dafür möchten wir uns von Herzen bedanken. Euer Vertrauen in diese Seite ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich.

Wir hoffen sehr, dass ihr uns auch im neuen Jahr 2026 treu bleibt, uns weiterhin begleitet und unterstützt, denn 2026 wird ein ganz besonderes Jahr: 25 Jahre Xbox und 23 Jahre XboxDynasty – zwei Jubiläen, die wir gemeinsam mit euch feiern möchten.

Freut euch auf tägliche News, Reviews, Previews und natürlich auf gigantische Gewinnspiele.

Doch jetzt heißt es erst einmal: feiern, anstoßen und genießen.

Wir erheben das Glas auf euch alle – ihr seid die Besten!

Auf ein großartiges Jahr 2026 – euer XboxDynasty Team!