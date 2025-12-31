XboxDynasty: Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr 2026

Image: XboxDynasty

XboxDynasty wünscht allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2026.

Mit stolzen 132.000 News, 3.100 Reviews und über 2.300.000 Kommentaren verabschieden wir uns von einem ereignisreichen Jahr 2025.

Ein Jahr voller großer Spiele, spannender Diskussionen und unzähliger gemeinsamer Momente – all das wäre ohne euch nicht möglich gewesen.

Euer täglicher Besuch, eure Meinungen, euer Feedback und eure Leidenschaft machen XboxDynasty zu dem, was es ist. Dafür möchten wir uns von Herzen bedanken. Euer Vertrauen in diese Seite ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich.

Wir hoffen sehr, dass ihr uns auch im neuen Jahr 2026 treu bleibt, uns weiterhin begleitet und unterstützt, denn 2026 wird ein ganz besonderes Jahr: 25 Jahre Xbox und 23 Jahre XboxDynasty – zwei Jubiläen, die wir gemeinsam mit euch feiern möchten.

Freut euch auf tägliche News, Reviews, Previews und natürlich auf gigantische Gewinnspiele.

Doch jetzt heißt es erst einmal: feiern, anstoßen und genießen.

Wir erheben das Glas auf euch alle – ihr seid die Besten!

Auf ein großartiges Jahr 2026 – euer XboxDynasty Team!

  1. BasDom 29940 XP Nasenbohrer Level 4 | 01.01.2026 - 00:47 Uhr

    Dem Team und der Community ein glückliches und gesundes neues Jahr! Freue mich schon auf weitere Jahre hier! 💚💚💚

  2. APR ARTEMIS 9720 XP Beginner Level 4 | 01.01.2026 - 00:55 Uhr

    Danke, Ja, das wünsche Ich mir auch!

    Und Ja, dem XBox Dynasty Team und der Community natürlich auch!
    Ausgenommen die Leute die mich Beleidigen und deshalb Blockiert sind…..

    • Ralle89 56940 XP Nachwuchsadmin 7+ | 01.01.2026 - 01:00 Uhr
      Antwort auf APR ARTEMIS

      Gesundes neues Jahr. Machst du richtig Beleidigungen muss man sich auch nicht antun 👍🏻👍🏻👍🏻

  3. Ralle89 56940 XP Nachwuchsadmin 7+ | 01.01.2026 - 00:58 Uhr

    Ich wünsche allen und den Xbox Dynasty Team ein Frohes neues Jahr 🎉🎊 auf ein tolles Jahr mit der Community

  5. Bensche 57790 XP Nachwuchsadmin 8+ | 01.01.2026 - 01:00 Uhr

    Ein frohes, gesundes neues Jahr wünsche ich dem XD-Team und der gesamten Community! 🍀🎮🎉

  6. CodeX 40590 XP Hooligan Krauler | 01.01.2026 - 01:03 Uhr

    Ich wünsche dem Xbox Dynasty Team und der XD Community ein frohes neues und spielereiches Jahr 2026.
    Bleibt gesund und spielt nicht zu wenig. 🥳🎇🎇🎇

  7. Kenty 238930 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 01.01.2026 - 01:04 Uhr

    Auch ich wünsche allen vom XBox Dynasty Team und der Community hier ein frohes neues Jahr 2026. Bin schon gespannt auf alles, was sich in diesem Jahr dann so tun wird. Prosit Neujahr! 🎉🍸🍾

