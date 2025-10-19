XboxDynasty: Xbox Controller vs. PlayStation DualSense – welcher fühlt sich besser an?

Willkommen zu einer neuen XboxDynasty Community Diskussionsrunde: Xbox Controller vs. DualSense – welcher fühlt sich besser an?

Egal wie gut ein Spiel ist – der Controller entscheidet oft über Komfort, Präzision und Spielspaß. Doch welche Seite liefert das bessere Erlebnis?

Team Xbox Controller: Ergonomisch, solide, perfekt für lange Sessions. Die Trigger und Sticks sitzen einfach – für euch unschlagbar.

Team PlayStation DualSense: Adaptive Trigger, haptisches Feedback, Mikrofon und Innovation – ihr liebt das „Fühlen“ des Spiels in euren Händen.

Also, XboxDynasty-Community: Welcher Controller liegt euch besser in der Hand – Xbox oder PlayStation?