XboxDynasty: Xbox Game Pass nach der Preiserhöhung – wo steht ihr?

Neue Preise, neue Abo-Modelle: Essential, Premium und Ultimate. Jetzt wird’s spannend – denn jeder von euch muss sich entscheiden. Also: Welchem Team gehört ihr an?
- Team Treu: Ihr bleibt beim bisherigen Modell, weil sich der Game Pass für euch immer noch lohnt.
- Team Wechsler: Ihr geht auf ein anderes Modell, spart ein wenig und nehmt dafür weniger Features in Kauf.
- Team Kündiger: Ihr habt genug – die neuen Preise sind euch zu viel und ihr steigt aus.
Also, XboxDynasty-Community: Wo ordnet ihr euch ein – treu, wechselwillig oder raus aus dem Game Pass?
83 Kommentare
Ich gehöre zum Team erst Panik, dann aussitzen.
Wie vorhin geschrieben, wird am 13. Oktober meine Mastercard für 1 Monat Ultimate mit 14,99€ belastet. Was im November passiert, werde ich sehen.
Alles in allem würde ich von Ultimate auf Premium wechseln, brauche nicht alles Day One. Auf Cod und ganz besonders auf Fortnite kann ich getrost verzichten. Der Witz ist ja eigentlich, daß wir uns alle drauf gefreut haben, die alten CoD Kampagnen für Tutti im Game Pass durchzuorgeln. Und jetzt fliegt uns der Game Pass genau wegen CoD um die Ohren.
Sony behauptet: ohne Cod keine Playstation, Xbox hat Cod- und geht bankrott.
Sachen gibt es, die gibt es gar nicht.
Versteht man auch nicht, statt CoD mit dem alten Pass für alle zugänglich zu machen, man weiß doch dass CoD das meiste Geld mit den Skins und anderen Quatsch macht und das wäre im alten Pass auch möglich gewesen. Jetzt aber überlegen sich die Leute genau für was sie ihr Geld ausgeben und schauen genauer hin. Richtig dumme Idee.
Ich möchte nicht wissen, wieviel „schlafende“ Abos Microsoft durch diese Aktion aufgeweckt hat, und die Leute jetzt aktiv ihre monatliche Verlängerung stornieren. Man darf nicht vergessen, es gibt immer noch ganz viele, denen macht 20 Dollar oder Euro im Monat gar nichts aus, die lassen so ein Abo nebenher laufen.
Die sind jetzt alle aufgeschreckt und weg…
Bis vor zwei Jahren war ich ja auch so und hab das Abo laufen lassen obwohl ich monatelang nicht gezockt habe.
Hab dann aber meinen Konsum etwas überdacht und ob der Pass überhaupt nötig ist für mich.
Glaube auch das da viele denen das auch egal war jetzt erst darauf hingewiesen wurde und sich überdenken. Also den MAUs für den Pass tun sie damit kein Gefallen und das in Zeiten wo in MAUs der Erfolg gemessen wird 😅
Team „Leckomio – ich bin dann mal vom Abo weg“.
Seit der Original Xbox begeistert dabei, mit dem „dicken Duke“ damals schon einiges miterlebt😂🤟🏼
In der 360-Generation zig Konsolen trotz RRoD „gerne“ geholt und unfassbar nette Menschen im Multiplayer kennenlernen dürfen
Xbox One trotz TVTVTV bestellt und selbst vor der fragilen Kinect peinliche Posen ohne Scham ertragen
Mit dem Series Monoliten als technisch durchgestylten Spieleturm meinen eigenen Turm der Schande gerne weiter ausgebaut
Game Pass durchaus als Vorteil betrachtet und zunächst intensiv genutzt, nach dem Kauf von Act-Blizz durch MS für aberwitziges Geld allerdings schon überlegt wie das zu Tragen sei im GP
Hier bin ich nun und muss sagen mein Ultimate lass ich auslaufen, glaube Sept 2026 ist Abo-Ende…
Klar dass alles derzeit an der Preisschraube dreht, allerdings ist diese (Ultimat)ive Preiserhöhung in meinen Augen schon dreist, in Brasilien wohl 100%?, vor allem mit dieser unverschämten Präsentation – man hätte auf unser Feedback gehört, erinnert mich doch zu sehr an den Don Mattrick Moment😂😭
Zurecht erfährt MS gerade dieses Empören, selbst wenn da noch irgendwie zurückgerudert werden würde, ist zumindest für mich Ende mit kompromisslosem Support.
Aus meiner eigenen kleinen Sicht, verschwindet das grüne Ufer doch schneller im Nebel der Gier als gedacht🤷♂️😵🙁
Team Leckomio🤣
Echt ein super Kommentar, wirklich sehr schön beschrieben!
Ich hab bisher immer nur hin und wieder abonniert und war gerade so zu 95% dabei (wegen Sonic Crossworld) dauerhaft den niedrigsten Tarif zwecks online MP zu buchen. Durch die Microsoft Gier (und generell den Scherbenhaufen den sie aus Xbox gemacht haben) hab ich mich nun aber endgültig für den Wechsel auf PC entschieden.
Bei mir ändert sich nichts. Habe gestern noch schnell bis Ende 2027 gestackt. Die Zeiten mit 40eus im Jahr für Ultimate sind zwar vorbei, aber mit 70 kann ich auch noch leben.
Was danach passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Ich bleibe.
Und ich glaube auch nicht an eine unfassbare Kündigungswelle, obwohl die überraschende und heftige Preiserhöhung ein ziemlich unschöner Move gewesen ist.
Bin schon seit zwei Jahren ausgestiegen. Sony hatte damals schon vorhergesehen das es für MS ein Verlustgeschäft ist. Die Preiserhöhung bewirkt nur das noch mehr Kunden abspringen. Wir leben in einer Zeit immer höherer Zwangsabgaben und Fremdbestimmungen und dazu noch durch die Inflation höheren Preisen. Immer weniger Menschen können ihr Geld noch wirklich für sich ausgeben. Werde nun zukünftig auch Spiele erst nach einigen Jahren durchgpatcht für einen deutlich geringeren Preis oder im Sale hohlen.
Der GP hatte mich immer verführt viele Spiele aus Neugier anzuspielen, statt mich wie früher auf ein Spiel richtig einzulassen. Das war auch der Grund meiner Kündigung. Nun ist es viel entspannter… 🧘🏼♂️
Lohnt sich für mich weiterhin.
Wobei ich sagen muss, dass ich mir den Ultimate Pass seit langem durch ein Bonusprogramm meiner Arbeit finanziere und so effektiv kein Geld direkt vom Konto abgeht.
Ich gehöre zu den Leuten, für die der Gamepass zu teuer war
und jetzt aber bis 2028 für den „normalen alten Preis“ abonniert habe, um mich zu freuen, dass ich ein Schnäppchen gemacht habe.
Voll intelligent oder?
Mein Ultimate läuft aktuell noch bis Herbst 26. Vllt packe ich noch 3-6 Monate drauf. Das entscheid ich die Tage spontan. ☺️😅
Bis dahin kann ich super beobachten was alles in den Pass wandert. Vermutlich Team Treu 🤗
Bei den Rewards habe ich bereits festgestellt das man bei etlichen Sachen nun die doppelte Punkte Anzahl bekommt, wenn man Ultimate hat. Beispiel: App Login täglich an Tag 5 vorher 25 Punkte jetzt 50. Tägliches PC Spiel/Konsolen Spiel spielen vorher 10 jetzt 20 usw usw.
Zudem ist mir kein Cap bei der Bing Suche aufgefallen.
Ich gehe also davon aus, dass die 100.000 Rewards Grenze tatsächlich rein auf die App bezogen ist + möglicherweise die Käufe.
Alles in allem finde ich die Kommunikation schlecht von MS + es hätte zum entschärfen der Situation ein Abo zwischen Premium und Ultimate geben müssen, mit day one 1st Party aber ohne die benefits wie Fortnite/Ubi Classic und co.
Dann wäre der Aufschrei vermutlich kleiner.
Der Game Pass bleibt auch für 26.99€ ein super Deal. Man muss halt nur zu der Nutzer Basis gehören die den Game Pass auch in Anspruch nimmt und viele der 1st Partys spielen will. Ansonsten ist man definitiv nicht Ultimate Kunde. Man hat ja auch kein Netflix Abo wenn man von dem was da kommt, nichts gucken will.
Ich vermute sogar auf lange Sicht wird der Pass noch teurer werden und die 30€ überschreiten. Aber die Zeit wird es zeigen. ✌️