XboxDynasty: Xbox Game Pass nach der Preiserhöhung – wo steht ihr?

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage und Diskussionsrunde möchten wir von euch erfahren, wo ihr steht nach der Xbox Game Pass-Preiserhöhung?

Neue Preise, neue Abo-Modelle: Essential, Premium und Ultimate. Jetzt wird’s spannend – denn jeder von euch muss sich entscheiden. Also: Welchem Team gehört ihr an?

Team Treu: Ihr bleibt beim bisherigen Modell, weil sich der Game Pass für euch immer noch lohnt.

Team Wechsler: Ihr geht auf ein anderes Modell, spart ein wenig und nehmt dafür weniger Features in Kauf.

Team Kündiger: Ihr habt genug – die neuen Preise sind euch zu viel und ihr steigt aus.

Also, XboxDynasty-Community: Wo ordnet ihr euch ein – treu, wechselwillig oder raus aus dem Game Pass?