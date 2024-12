XboxDynasty: Xbox-Spiel des Jahres 2024 gekürt

Autor:, in / XboxDynasty

Das Jahr 2024 hatte so einige Überraschungen zu bieten und etliche Spiele konnten die Massen begeistern, wobei natürlich auch wieder zahlreiche Enttäuschungen dabei waren.

Am Ende kann es bei der Wahl zum Spiel des Jahres aber nur einen Titel treffen. Die XboxDynasty Redaktion hat sich entschieden und freut sich, euch das Spiel des Jahres 2024 präsentieren zu können.

Der Game of the Year Award von XboxDynasty geht an:

Xbox Game of the Year 2024

Indiana Jones und der Große Kreis

Welches Spiel war euer Xbox-Spiel des Jahres 2024?