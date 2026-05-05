XDefiant: Comeback? Entscheidung liegt bei Ubisoft, sagt Mark Rubin

8 Autor: , in News / XDefiant
Übersicht
Image: Ubisoft

Nach dem Aus 2025: Mark Rubin spricht über mögliche Rückkehr von XDefiant.

Mark Rubin hatte XDefiant mit großem Selbstbewusstsein aufgebaut und als möglichen Call‑of‑Duty‑Konkurrenten positioniert. Trotz eines soliden Shooter‑Fundaments konnte der Titel die hohen Erwartungen nicht erfüllen.

Nun reagierte Rubin auf eine Anfrage zur möglichen Rückkehr des Spiels.

XDefiant bot schnelles Gunplay und abwechslungsreiche Modi, litt jedoch unter einem deutlichen Mangel an Inhalten zum Start und in späteren Updates. Viele Spieler empfanden den Shooter als spaßig, aber unfertig. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach einem Comeback.

Rubin verließ die Branche, nachdem XDefiant im Jahr 2025 endgültig eingestellt wurde. Verschiedene Faktoren führten zum Aus, doch sowohl Rubin als auch viele Fans hätten das Projekt gerne weitergeführt. Auf X schrieb ein Nutzer, dass die Server schmerzlich vermisst würden und fragte nach einer möglichen Rückkehr.

Rubin antwortete direkt und erklärte, dass er den Shooter ebenfalls vermisse. Die Entscheidung liege jedoch vollständig bei Ubisoft. Er betonte, dass das Unternehmen derzeit stark ausgelastet sei und viele Projekte parallel betreue.

Zu diesen Projekten gehören ein neues Spiel eines ehemaligen Prince‑of‑Persia‑Entwicklers, Assassin’s Creed Hexe, das weiterhin in Arbeit befindliche Beyond Good and Evil 2, Assassin’s Creed Black Flag Resynced sowie ein potenzielles Remake von Assassin’s Creed 1.

Ob XDefiant jemals zurückkehrt, bleibt offen. In der Branche sei jedoch nichts ausgeschlossen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XDefiant

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. RappScallion 40960 XP Hooligan Krauler | 05.05.2026 - 14:54 Uhr

    Ich fand es gut. Es war wie ein altes CoD und hat auch ähnlich viel Spaß gemacht.
    Den Platzhirsch aus dem Stand einzuholen, bzw. sogar zu schlagen war ja sowieso total unrealistisch. In CoD stecken jahrzehntelange Entwicklung in insgesamt bestimmt schon Milliardenhöhe. Was die sich davon erwartet haben war einfach zu utopisch.

    0
  3. de Maja 340435 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.05.2026 - 15:10 Uhr

    Dafür gibts ne Nachfrage?😅
    Ich dachte es hatte nen Grund warum es versandet ist ähnlich wie bei Marathon, eigenwilliger Stil, kaum Spieler, wenig neuer Content.

    0
  4. DrFreaK666 262290 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.05.2026 - 15:17 Uhr

    Glaube nicht, dass UbiSoft das wiederbelebt. Sie haben schon ohne das Spiel genug Probleme

    0
  5. d4wGkw0n 50980 XP Nachwuchsadmin 5+ | 05.05.2026 - 15:17 Uhr

    Na ja, Hoffnung ist sehr optimistisch ausgedrückt.
    Nur wegen der Aussage, dass die Entscheidung bei Ubisoft liegt? Rubin wird da jedenfalls nicht mitreden können und ich gehe nicht davon aus, dass Ubisoft das Spiel reaktivieren wird. Wurde nicht ohne Grund eingestellt und wegen ein paar wenigen Spielern, macht es wahrscheinlich wirtschaftlich wenig Sinn.

    0
  7. Katanameister 415840 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.05.2026 - 15:31 Uhr

    Wäre interessant zu sehen wie es dann ankommen würde, mit mehr Inhalten könnte man vielleicht Erfolg haben.

    0
  8. Ralle89 140365 XP Master-at-Arms Bronze | 05.05.2026 - 15:44 Uhr

    Ich persönlich habe ein paar Runden gespielt aber hat mich irgendwie nicht begeistert 🤷🏻‍♂️

    0

Hinterlasse eine Antwort