XDefiant: Comeback? Entscheidung liegt bei Ubisoft, sagt Mark Rubin

Nach dem Aus 2025: Mark Rubin spricht über mögliche Rückkehr von XDefiant.

Mark Rubin hatte XDefiant mit großem Selbstbewusstsein aufgebaut und als möglichen Call‑of‑Duty‑Konkurrenten positioniert. Trotz eines soliden Shooter‑Fundaments konnte der Titel die hohen Erwartungen nicht erfüllen.

Nun reagierte Rubin auf eine Anfrage zur möglichen Rückkehr des Spiels.

XDefiant bot schnelles Gunplay und abwechslungsreiche Modi, litt jedoch unter einem deutlichen Mangel an Inhalten zum Start und in späteren Updates. Viele Spieler empfanden den Shooter als spaßig, aber unfertig. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach einem Comeback.

Rubin verließ die Branche, nachdem XDefiant im Jahr 2025 endgültig eingestellt wurde. Verschiedene Faktoren führten zum Aus, doch sowohl Rubin als auch viele Fans hätten das Projekt gerne weitergeführt. Auf X schrieb ein Nutzer, dass die Server schmerzlich vermisst würden und fragte nach einer möglichen Rückkehr.

Rubin antwortete direkt und erklärte, dass er den Shooter ebenfalls vermisse. Die Entscheidung liege jedoch vollständig bei Ubisoft. Er betonte, dass das Unternehmen derzeit stark ausgelastet sei und viele Projekte parallel betreue.

Zu diesen Projekten gehören ein neues Spiel eines ehemaligen Prince‑of‑Persia‑Entwicklers, Assassin’s Creed Hexe, das weiterhin in Arbeit befindliche Beyond Good and Evil 2, Assassin’s Creed Black Flag Resynced sowie ein potenzielles Remake von Assassin’s Creed 1.

Ob XDefiant jemals zurückkehrt, bleibt offen. In der Branche sei jedoch nichts ausgeschlossen.