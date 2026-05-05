XDefiant: Comeback? Entscheidung liegt bei Ubisoft, sagt Mark Rubin

Mark Rubin hatte XDefiant mit großem Selbstbewusstsein aufgebaut und als möglichen Call‑of‑Duty‑Konkurrenten positioniert. Trotz eines soliden Shooter‑Fundaments konnte der Titel die hohen Erwartungen nicht erfüllen.
Nun reagierte Rubin auf eine Anfrage zur möglichen Rückkehr des Spiels.
XDefiant bot schnelles Gunplay und abwechslungsreiche Modi, litt jedoch unter einem deutlichen Mangel an Inhalten zum Start und in späteren Updates. Viele Spieler empfanden den Shooter als spaßig, aber unfertig. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach einem Comeback.
Rubin verließ die Branche, nachdem XDefiant im Jahr 2025 endgültig eingestellt wurde. Verschiedene Faktoren führten zum Aus, doch sowohl Rubin als auch viele Fans hätten das Projekt gerne weitergeführt. Auf X schrieb ein Nutzer, dass die Server schmerzlich vermisst würden und fragte nach einer möglichen Rückkehr.
Rubin antwortete direkt und erklärte, dass er den Shooter ebenfalls vermisse. Die Entscheidung liege jedoch vollständig bei Ubisoft. Er betonte, dass das Unternehmen derzeit stark ausgelastet sei und viele Projekte parallel betreue.
Zu diesen Projekten gehören ein neues Spiel eines ehemaligen Prince‑of‑Persia‑Entwicklers, Assassin’s Creed Hexe, das weiterhin in Arbeit befindliche Beyond Good and Evil 2, Assassin’s Creed Black Flag Resynced sowie ein potenzielles Remake von Assassin’s Creed 1.
Ob XDefiant jemals zurückkehrt, bleibt offen. In der Branche sei jedoch nichts ausgeschlossen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Spielidee ist gut nur die Ausführung und Content war sehr schwach
Ich fand es gut. Es war wie ein altes CoD und hat auch ähnlich viel Spaß gemacht.
Den Platzhirsch aus dem Stand einzuholen, bzw. sogar zu schlagen war ja sowieso total unrealistisch. In CoD stecken jahrzehntelange Entwicklung in insgesamt bestimmt schon Milliardenhöhe. Was die sich davon erwartet haben war einfach zu utopisch.
Dafür gibts ne Nachfrage?😅
Ich dachte es hatte nen Grund warum es versandet ist ähnlich wie bei Marathon, eigenwilliger Stil, kaum Spieler, wenig neuer Content.
Glaube nicht, dass UbiSoft das wiederbelebt. Sie haben schon ohne das Spiel genug Probleme
Na ja, Hoffnung ist sehr optimistisch ausgedrückt.
Nur wegen der Aussage, dass die Entscheidung bei Ubisoft liegt? Rubin wird da jedenfalls nicht mitreden können und ich gehe nicht davon aus, dass Ubisoft das Spiel reaktivieren wird. Wurde nicht ohne Grund eingestellt und wegen ein paar wenigen Spielern, macht es wahrscheinlich wirtschaftlich wenig Sinn.
MammaMia… die wären aber echt Mutig
Wäre interessant zu sehen wie es dann ankommen würde, mit mehr Inhalten könnte man vielleicht Erfolg haben.
Ich persönlich habe ein paar Runden gespielt aber hat mich irgendwie nicht begeistert 🤷🏻♂️