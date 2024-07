XDefiant: Executive Producer erklärt Spider Bot-Probleme

Vor kurzem startete Ubisofts Online-Shooter XDefiant mit neuen Inhalten und Anpassungen in seine erste Season. Eine Änderung, die in der Community für Diskussionen sorgte, betrifft den Spiderbot, den Spieler nun nicht mehr per Waffeneinsatz aus dem eigenen Gesicht entfernen können.

Jetzt äußerte sich Executive Producer Mark Rubin zum Sachverhalt und erklärte, dass es ursprünglich nicht geplant gewesen sei, den Spiderbot aus dem eigenen Gesicht schießen zu können und es sich dabei lediglich um einen Bug handele.

Da allerdings auch der Nahkampf gegen den Spiderbot seine Wirkung verfehlte, habe man sich entschieden den Bug vorerst beizubehalten, um Spielern die Möglichkeit zur Verteidigung zu geben.

Mit dem Season 1-Update wurde die Möglichkeit des Wegschießens des Spiderbots jedoch entfernt, was es Spielern fast unmöglich macht, dem Spiderbot Herr zu werden. Daher sei geplant, diese Möglichkeit, die ursprünglich als Bug ihren Weg ins Spiel fand, mit dem nächsten Non-Emergency Patch zurückzubringen:

„Als das Spiel auf den Markt kam, gab es den Bug, dass man auf die Füße schießen und so den Spiderbot zerstören konnte. Das war nicht beabsichtigt. Allerdings gab es auch einen Bug, der es deutlich schwerer macht, sie per Nahkampf loszuwerdenden, als es eigentlich sein sollte. Deshalb wollten wir den Bug, dass man sie aus dem eigenen Gesicht schießen kann, im Spiel behalten, bis wir andere Spiderbot-Probleme behoben haben.“ „Die Fehlerbehebung wurde jedoch in den Season 1-Patch integriert und so wurde ein wichtiger Hebel unbeabsichtigt entfernt. Wir werden diese Korrektur im nächsten Non-Emergency Patch rückgängig machen. Ihr werdet also wieder in der Lage sein, sie von eurem eigenen Gesicht wegzuschießen, indem ihr auf eure Füße schießt. Die anderen Änderungen am Spiderbot bleiben bestehen, d.h. längere Abklingzeit usw.“ „Für die Zukunft werden wir die Funktionsweise des Spiderbots so ändern, dass es einen einfacheren und klareren Weg gibt, sie aus dem eigenen Gesicht zu bekommen. Aber bis dahin bleibt der Bug, dass man sie aus dem eigenen Gesicht schießen kann, bestehen.“ „Und wir werden weiterhin andere Wege finden, um alle Fähigkeiten im Laufe der Zeit auszubalancieren.“