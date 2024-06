XDefiant: Inhalte zu Rabbids und Assassin’s Creed möglich

Autor:, in / XDefiant

Ubisoft könnte seine eigenen Marken für einen Auftritt in XDefiant vorbereiten. Hinweise darauf will der X-User Rogue TX in den Daten des Spiels gefunden haben.

Vier Fraktionen könnten das Spiel demzufolge erweitern. Laut den Dateien sind es die Assassinen aus Assassin’s Creed, Operatoren aus Ghost Recon Breakpoint, GSG9-Mitglieder aus Rainbow Six Siege und die Highwaymen aus Far Cry: New Dawn.

Eher überraschend scheinen die Hinweise auf die Marken Rabbids und The Crew zu sein.

Ebenfalls wurden Hinweise auf Team Deathmatch, Capture the Flag und Infection als neue Spielmodi entdeckt. Auch bisher nicht spielbare Waffen wurden entdeckt: abgesägte Schrotflinte, Tommy Gun, FAMAS, Geschützturm, RC-Auto, FAL und G36-Gewehr.

Es sollte beachtet werden, dass nicht immer alle entdeckten Inhalte in den Dateien tatsächlich am Ende auch im Spiel landen werden.