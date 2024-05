XDefiant: Kein skillbasiertes Matchmaking im Casual

Autor:, in / XDefiant

In der Casual-Playlist des Shooters xDefiant wird es kein skillbasiertes Matchmaking geben.

Mit einer Pre-Season geht der Shooter xDefiant am 21. Mai auf Xbox Series X|S, PlayStation5 und PC an den Start.

Wenige Tage vor dem Release hat Ubisoft in einem Artikel über das Matchmaking gesprochen.

Die größte Überraschung ist dabei, dass es kein skillbasiertes Matchmaking geben wird. Zumindest nicht in der Casual-Playlist. Der Entwickler will das ihr Spaß habt und euch in stressfreie Matches begeben könnt. Mit dieser Entscheidung möchte man das gewährleisten.

Ubisoft sagte über seine Entscheidung: „Das Wichtigste, was ihr wissen solltet, ist, dass es in unserer Casual Playlist kein skillbasiertes Matchmaking gibt. Wir sind der Meinung, dass kein SBMM für ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Spielerlebnis auf lange Sicht von größter Bedeutung ist.“ „Um ehrlich zu sein, bedeutet ein skillbasiertes Matchmaking, dass jedes Gelegenheitsspiel repetitiv ist – sich ständig wiederholende Matches, die genauso stressig und anstrengend sind wie Ranglistenspiele. Wir sind der Meinung, dass Gelegenheitsspiele Spaß machen sollten, und SBMM ist der richtige Weg, um das zu erreichen.“ „Wenn ihr den kompetitiven Spielstil wollt, bei dem jede Sekunde zählt, dann ist der Ranglistenmodus genau das Richtige für euch.“

Was haltet ihr von dieser Entscheidung?

