XDefiant: Shooter eingestellt, Mark Rubin verlässt Ubisoft

Im Zuge der mittlerweile offiziell erfolgten Einstellung des Online-Shooters XDefiant meldet sich Executive Producer Mark Rubin mit einem ausführlichen Post zu Wort. Rubin adressiert die Gründe, welche letztendlich zum Scheitern führten und äußert sich zudem zu seiner persönlichen Zukunft.

Ungeachtet eines sehr geringen Marketingaufwands habe XDefiant in den ersten Wochen die schnellste Spielergewinnung eines Ubisoft-Titels verzeichnen können. In der Zeit nach dem Start habe man dann allerdings so gut wie keine neuen Spieler dazugewonnen.

Die Entwicklung habe zudem sehr unter einer unpassenden Engine, sowie den fehlenden technischen Mittel um diese anzupassen, gelitten. Auch die Netcode-Probleme seien auf die Engine zurückzuführen. Des Weiteren habe man einfach nicht genug Ressourcen gehabt, um ein Free-to-Play-Spiel mit ausreichend neuen Inhalten zu versorgen.

Trotz all der Widrigkeiten ist Rubin stolz auf die Leistung seines Teams, die mit XDefiant einen nachhaltigen Eindruck im Shooter-Genre hinterlassen konnte. Er selbst habe nun aber beschlossen, der Gaming-Branche den Rücken zu kehren und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen:

„Was mich betrifft, so habe ich beschlossen, die Branche zu verlassen und mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, also werdet ihr leider nichts mehr über neue Spiele von mir hören. Ich interessiere mich leidenschaftlich für den Shooter-Bereich und hoffe, dass jemand anderes die Fahne, die ich versucht habe hochzuhalten, aufnimmt und wieder Spiele macht, die sich um die Spieler kümmern, sie mit Respekt behandeln und ihnen zuhören, was sie zu sagen haben.“ „Nochmals vielen Dank an alle, die so viel Leidenschaft für XDefiant gezeigt haben.“