XDefiant: Shooter erreicht 11 Millionen Spieler

Nach langer Zeit der Ungewissheit veröffentlichte Ubisoft seinen Free-to-Play-Online-Shooter XDefiant vor etwas mehr als einem Monat für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Schon in der ersten Woche konnte der Shooter mehr als acht Millionen Spieler für sich begeistern. Nach etwas mehr als einem Monat konnte die beeindruckende Zahl auf über elf Millionen Spieler gesteigert werden, wie Ubisoft CEO Yves Guillemot in einem Interview bezüglich der Zukunft von XDefiant verrät:

„Wir müssen unseren Spielern weiterhin genau zuhören und fundierte Entscheidungen darüber treffen, worauf wir unsere Bemühungen konzentrieren, denn wenn man mit GaaS Erfolg hat, kann man langfristig erfolgreich sein. Schauen wir uns XDefiant an. Es gibt noch viel zu tun, aber es konnte in kurzer Zeit 11 Millionen Spieler anziehen. Und diese Zahl wird sich mit der Arbeit des Teams noch erhöhen, um sicherzustellen, dass die erste Season noch viel mehr aus der bestehenden Erfahrung macht. Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich an sie zu halten.“

„Nun, abgesehen davon, dass es ständig aktualisiert wird, mit verschiedenen Erfahrungen und optimiertem Gameplay, würde ich es gerne als ernsthaften Esport-Titel sehen. Aber wirklich, für ein Spiel wie dieses gibt es keine Grenzen für die Zukunft. Und wir haben ein fantastisches Team, das auf unsere Spieler hört und mit ihnen kommuniziert, was sehr wichtig ist. Wir haben einen starken Start hingelegt, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns, und ich freue mich darauf, dass wir uns der Herausforderung stellen werden.“