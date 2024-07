XDefiant: Shooter übertraf Ubisofts Erwartungen

Ubisoft hat in seinem aktuellen Quartalsbericht positiv über XDefiant gesprochen. Der Free-to-Play-Shooter startete im Mai in die Pre-Season.

Aus dem Bericht ist zu entnehmen, dass XDefiant die Erwartungen übertroffen hat. Auch starke Durchschnittseinnahmen pro Sitzungstag konnte das Spiel erzielen.

Auszug aus dem Quartalsbericht:

„XDefiant startete am 21. Mai seine Saison 0 und hat einen vielversprechenden Start hingelegt. Das Spiel, das die Zuschauercharts anführt, hat in den ersten zwei Wochen mehr als 10 Millionen Spieler gewonnen. Die Spieler loben das spannende, rasante Gameplay und die Kartenvielfalt. Seit dem Start wurden zwei zusätzliche Spielmodi hinzugefügt: Team Death Match (auf vielfachen Wunsch) und Capture The Flag.“

„Das Spiel übertraf die Erwartungen dank der Akquisition und der hohen durchschnittlichen Einnahmen pro Sitzungstag. Über das erste Quartal hinaus markierte der Start von Season 1 am 2. Juli den Beginn der vierteljährlichen Roadmap für Inhaltsupdates für das Spiel, die zusätzliche Fraktionen, die von ikonischen Ubisoft-Franchises inspiriert sind, Karten, Waffen und Spielmodi bringen sowie schrittweise neue Engagement-Features einführen werden.“