XDefiant: Spiel wird nicht nach Season 4 eingestellt

In dieser Woche machte das Gerücht die Runde, wonach in XDefiant nach Season 4 Schluss sein soll. Aktuell befindet sich der Arena-Shooter noch in der zweiten Season.

Produzent Mark Rubin meldete sich via X, um auf das Gerücht einzugehen. Dabei machte er direkt unmissverständlich klar, dass es keine Pläne gibt, das Spiel nach Season 4 einzustampfen. Es finden sogar schon Gespräche für Jahr 2 statt.

Rubin sagte: „Um es ganz klar zu sagen: Es gibt KEINE Pläne, nach Season 4 aufzuhören. Ich war buchstäblich seit letzter Woche in Meetings, um unsere Pläne für Jahr 2 zu besprechen. Aber im Moment konzentrieren wir uns darauf, das technische Erlebnis zu verbessern (was auch den Netcode einschließt) und mehr Inhalte für die Seasons 3 & 4 hinzuzufügen.“ „Wir haben nur sehr wenig Marketing gemacht, also sind unsere Zahlen rückläufig, aber das ist nur, um dem Team die Zeit zu geben, das Spiel in einen besseren Zustand zu bringen, bevor wir größere Ausgaben für Marketing tätigen, um neue Spieler ins Spiel zu bringen und Spieler, die es verlassen haben, zurückzuholen.“

Ubisofts XDefiant startete im Mai in die Pre-Season. In der Launch-Woche erreichte es acht Millionen Spieler. Im September sollen die Zahlen dann laut Bericht auf nur noch 20.000 Spieler auf allen Plattformen drastisch gefallen sein.