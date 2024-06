XDefiant: Trailer stellt Founder’s Pack im Detail vor

Autor:, in / XDefiant

Mit einem Trailer verschafft ihr euch einen Überblick darüber, was im Founder’s Pack von XDefiant alles enthalten ist.

Ihr möchtet euch kosmetische Updates und diverse Boni gönnen, um XDefiant zumindest für euren Geschmack noch ansprechender zu gestalten? Mit dem XDefiant Founder’s Pack habt ihr dazu die Gelegenheit.

In einem ausführlichen Trailer stellt Ubisoft nun die Vorzüge des Founder’s Pack vor, das es in drei verschiedenen Ausführungen gibt. Ihr habt die Wahl zwischen Standard, Elite und Ultimate und könnt euch dadurch Items und Exclusives sichern, die ihr anderweitig nicht erlangt.

So bekommt ihr mit dem Standard-Pack das Dedsec Bundle + Game Over Legendary Pack sowie einen XP Boost, XCoins und Player Cards. Das Elite Pack bietet euch zusätzlich noch einen Preseason Premium Battle Pass und das Masquerade Epic Skin, während das Ultimate Pack nochmals aufstockt: Das Anodized Bundle ist enthalt und ihr schaltet die Year One Faction frei.