XDefiant: Trailer zeigt was in Season 1 steckt

Ein Trailer zeigt euch, was in der ersten Season 1 von XDefiant steckt, die bereits angelaufen ist.

Mit dem Free-to-Play-Shooter XDefiant schaffte Ubisoft die Einführung eines neuen Spiels, das die Erwartungen des Unternehmens nach eigenen Angaben übertreffen konnte.

Nachdem XDefiant im Mai in die Pre-Season gestartet war, läuft seit Anfang Juli Season 1. Zu den Inhalten zählt die GS-Kommando-Fraktion, Ranglistenspiele, Waffenbeherrschung 2.0, neue Karten und neue Waffen.

In einem Übersichts-Trailer könnt ihr euch anschauen, was in der laufenden Season enthalten ist.